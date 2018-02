België bespaart miljoen per jaar dankzij groene obligatie

De rente op een groene staatsobligatie is lager dan die op een gewone staatsobligatie.

Als de schatkist deze week een gewone staatsobligatie had uitgegeven in plaats van een groene obligatie, dan was de rente 2,5 basispunten hoger geweeest. Dat zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt, die verwijst naar een analyse van het Federaal Agentschap van de Schuld.