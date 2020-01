België geeft meeste boetes voor insidertrading

In 2018 zijn zeven van de dertien administratieve sancties voor handel met voorkennis in Europa opgelegd door de Belgische financiële toezichthouder FSMA.

De Belgische beurswaakhond heeft in 2019 13 administratieve sancties opgelegd voor inbreuken op de financiële wetgeving voor een totaalbedrag van 2,2 miljoen euro. Dat zegt de FSMA in een persbericht. In 2018 bedroeg het aantal administratieve sancties ook 13 en het totaalbedrag van de boetes 1,6 miljoen.

De FSMA merkt op dat België erg actief is in de strijd tegen handel met voorkennis. Ze verwijst naar een recent rapport van de Europese toezichthouder ESMA. Daaruit blijkt dat de FSMA in 2018 zeven administratieve sancties heeft opgelegd wegens handel met voorkennis. Dat is de helft van de 13 sancties die alle Europese landen samen hebben opgelegd.