België haalt vlot 3 miljard op met uitgifte obligaties

De obligatiemarkt functioneert weer dankzij de krachtige maatregelen van de Europese Centrale Bank, zegt Jean Deboutte, directeur van het Federaal Agentschap van de Schuld.

De veiling van staatsobligaties was een belangrijke test van de interesse van grote beleggers in Belgische staatsobligaties. De aanbesteding werd een succes, want ze bracht 2,98 miljard euro op. Dat is bijna het maximale bedrag dat de schatkist wilde ophalen. Het Federaal Agentschap van de Schuld had vrijdag gemeld dat het 1,5 tot 3 miljard wilde ontlenen.

Dit is een grote opluchting en het beste dat we konden hopen. Jean Deboutte Directeur Federaal Agentschap van de Schuld

'Het resultaat is een grote opluchting en het beste dat we konden hopen', signaleert Deboutte. 'We hebben het maximumbedrag opgehaald. Er was voldoende vraag aan correcte prijzen. De rente op tien jaar is wel iets hoger dan twee weken geleden maar ongeveer even hoog als in januari.'

De schatkist ontleende 1,76 miljard euro op tien jaar tegen een gemiddelde rente van 0,13 procent. Voorts leende ze 711 miljoen op vier jaar tegen -0,24 procent en 507 miljoen op 30 jaar tegen 0,71 procent. De totale vraag naar obligaties voor de drie looptijden bedroeg bijna 4,4 miljard euro.

Voorzichtigheid

Uit voorzichtigheid had de schatkist vrijdag een zeer brede vork gepubliceerd van het bedrag dat ze wilde ontlenen. Doorgaans bedraagt het verschil tussen het minimum- en maximumbedrag slechts 500 of 750 miljoen euro, nu was dat 1,5 miljard.

We hebben geluk dat de aanbesteding deze week plaatsvindt en niet vorige week. Jean Deboutte Directeur Federaal Agentschap van de Schuld

Deboutte: 'We hebben geluk dat de aanbesteding deze week plaatsvindt. Vorige week zat de markt helemaal vast, nu functioneert ze weer. De liquiditeit blijft wel laag. Het verschil tussen bied- en laatprijzen is hoger dan normaal.'

Indrukwekkend

De normalisering van de obligatiemarkt is volgens Deboutte vooral te danken aan de Europese Centrale Bank. 'Het pakket was indrukwekkend en een gamechanger. De ongelukkige communicatie van tien dagen geleden is goedgemaakt.'

De ECB kondigde aan dat ze voor 750 miljard euro extra obligaties aankoopt. Voorzitster Christine Lagarde beklemtoonde vrijdag dat ze 'al het nodige' zal doen om de eurozone door de crisis te loodsen.

Deboutte merkt op dat de schatkist in 2020 meer moet lenen dan vooropgesteld, maar dat het te vroeg is om er een bedrag op te kleven. 'We bestuderen de impact van de jongste maatregelen.'