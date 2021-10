België leent tegen laagste rente in twee jaar

Terwijl de langetermijnrente de jongste weken is gestegen, blijft de kortetermijnrente zeer laag. Dat is vooral te danken aan het aanhoudend soepel monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB).

De schatkist hield dinsdag haar halfmaandelijkse veiling van schatkistcertificaten en haalde 1 miljard euro op. De gemiddelde rente op het driemaandspapier bedroeg -0,777 procent. Een negatieve rente betekent dat beleggers betalen om geld te lenen aan de Belgische staat. Het is van september 2019 geleden dat de schatkist zo goedkoop geld kon aantrekken.

Verrassend resultaat

'De rente is bijzonder laag. Dit is een verrassend resultaat', zegt Jean Deboutte, de directeur van het agentschap. 'Een van de redenen is de sterke concurrentie tussen de primary dealers.' Primary dealers zijn financiële instellingen die zich ertoe engageren Belgisch overheidspapier te promoten bij grote beleggers. Wellicht hebben ook seizoenseffecten de rente gedrukt.