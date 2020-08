Belgisch trio verrast met sterke resultaten

Ook met lowtechproducten als groenteconserven en gelatine kunnen beleggers zich tegen de pandemie wapenen.

Dat Big Tech pandemieproof is, is na het 39ste Nasdaq-record van 2020 stilaan het slechtst bewaarde geheim van de beurswereld. Maar net omdat beleggers zich blindgestaard hebben op Amazon & co., weten enkele meer klassieke industriële bedrijven te verrassen. Dat illustreerden donderdag drie Belgische bedrijven.

+10% CRISIS? WELKE CRISIS? Tessenderlo-CEO Luc Tack voorspelt in 2020 minstens 10 procent winstgroei

De grootste verrassing is Tessenderlo . De chemiegroep verrast met een forse winstgroei over het pandemiesemester, met dank aan de boomende verkoop van gelatine. KBC Securities-analist Wim Hoste vermoedt dat de sterke stijging van de winstmarge vooral te danken is aan de investeringen in collageenpeptiden, een product dat opduikt in onder meer antirimpelcrème en sportvoeding.

Zelfs de altijd voorzichtige CEO Luc Tack voorspelt nu 'minstens 10 procent' winstgroei over het volledige boekjaar 2020. Eerder was dat 'beter dan 2019'.

Ook een andere business die we met alle respect low tech kunnen noemen, boomt tijdens de pandemie: Greenyard . De fruit- en groentereus verraste in zijn update met een omzetgroei van 11 procent tijdens het voorbije kwartaal. Met dank aan de thuiswerkers die fors meer groenten en fruit kochten.

-11% elke euro telt EVS-CEO Serge Van Herck drong vorig kwartaal de werkingskosten met 11 procent terug.

Een derde verrassing was EVS . De specialist in beeldservertechnologie voor live sportverslaggeving is logischerwijs niet pandemieproof, denk aan de vele afgelaste sportmanifestaties en de zware crisis bij de klanten (televisiezenders).