‘Belgische ECB-bestuurders zijn superduiven'

Peter Praet en Jan Smets, de Belgische bestuurders van de Europese Centrale Bank (ECB), zijn net als voorzitter Mario Draghi voorstander van een erg soepel geldbeleid. Dat zegt de Amerikaanse zakenbank JPMorgan.

Er bestaan twee soorten centraal bankiers, duiven en haviken. Duiven hebben veel aandacht voor economische groei en zijn voorstander van een soepel monetair beleid. Haviken bepleiten een strak monetair beleid. JPMorgan heeft toespraken en interviews van alle ECB-bestuurders geanalyseerd en hen ingedeeld in duiven en haviken.

Superduiven

Hoofdeconoom Praet en voorzitter Draghi, een Italiaan, zijn volgens JPMorgan superduiven. ‘In crisistijd of als er risico’s zijn voor de economie pleiten zij voor een doorslaggevende versoepeling van het monetair beleid’, zegt JPMorgan. Als hoofdeconoom van de ECB speelt Praet een cruciale rol. Tijdens vergaderingen van de raad van bestuur houdt Praet een uiteenzetting over de economische toestand en doet hij een voorstel over het gepaste monetair beleid.

Daardoor was Praet een architect van het stimulusprogramma van de ECB. Frankfurt heeft sinds 2014 voor meer dan 2.500 miljard euro obligaties gekocht om de groei en inflatie op te krikken. Praet probeerde dinsdag speculatie over een sneller dan verwachte renteverhoging de kop in te drukken.

Smets doet niet dikwijls uitspraken, maar zijn bezorgdheid over dalende inflatieverwachtingen zet hem in het kamp van de superduiven. JP Morgan

JPMorgan vindt dat ook Smets voorstander is van een erg soepel monetair beleid. ‘Smets doet niet dikwijls uitspraken, maar zijn bezorgdheid over dalende inflatieverwachtingen zet hem in het kamp van de superduiven.’

De gouverneur van de Nationale Bank zei bij zijn aantreden in 2015 dat zijn visie op het monetair beleid nauw aansluit bij die van Luc Coene, zijn voorganger. Coene pleitte in november 2014 als eerste bestuurder van de ECB openlijk voor de aankoop van staatsobligaties en was daardoor een uitgesproken duif.

Superhaviken

De twee Duitse bestuurders van de ECB, Jens Weidmann en Sabine Lautenschläger, zijn superhaviken. Zij hebben op vergaderingen van de ECB herhaaldelijk tegen nieuwe stimuli gestemd. Vooral de aankoop van staatsobligaties door de ECB is volgens hen not done.

De ECB telt 25 bestuurders. De zes bestuurders die ook lid zijn van de directie, onder wie Draghi en Praet, hebben altijd stemrecht. Voor de 19 anderen, onder wie Smets, is er een beurtrol. Slechts 15 van die 19 bestuurders, die allen een nationale centrale bank leiden, hebben stemrecht.

Kernkabinet

In theorie hebben alle bestuurders evenveel te zeggen. In de praktijk hebben sommige bestuurders veel meer invloed dan anderen. Sommige bestuurders klaagden enkele jaren geleden dat een soort kernkabinet van Draghi, Praet en de Franse bestuurder Benoît Coeuré de facto het monetair beleid dicteert. Coeuré werd lang als een superduif beschouwd. Maar in recente commentaren was hij strenger en daarom noemt JPMorgan hem nu een duif.

Het overwicht van de duiven kan afzwakken wanneer Mario Draghi en Peter Praet in 2019 met pensioen gaan.

Draghi, Praet en Coeuré gaan tussen 1 juni 2019 en 1 januari 2020 met pensioen. Hun vertrek kan het overwicht van de duiven afzwakken.

Erkki Liikanen, een voormalige Finse bestuurder van de ECB, is volgens waarnemers de topfavoriet om Draghi op te volgen, blijkt uit een peiling van het persbureau Bloomberg. Volgens Bloomberg is Liikanen een neutrale figuur. Andere mogelijke opvolgers van Draghi zijn François Villeroy de Galhau (duif), Philip Lane (duif), Olli Rehn (neutraal) en Weidmann. Als Lane geen voorzitter wordt van de ECB maakt hij veel kans om Praet op te volgen als hoofdeconoom van de centrale bank.