Belgische analistenclub trekt Jan Longeval aan

De Belgische analistenvereniging ABAF/BVFA start na een coronapauze met een opgefriste opleiding, waarvoor Jan Longeval (ex-Degroof) werd aangetrokken als nieuwe lesgever. De inschrijvingen voor een aparte opleiding tot duurzaamheidsanalist lopen als een trein.

De Belgische Vereniging van Financiële Analisten (BVFA, beter bekend onder het Franstalige acroniem ABAF) bestaat sinds 1958. De activiteiten bestaan vooral uit een analistenopleiding - wie die volgt, mag zich Certified European Financial Analyst (CEFA) noemen - en de awards voor beste financiële communicatie (dit jaar gewonnen door Proximus).

In het dolle beursjaar 2000 volgden meer dan 100 professionals de opleiding. Sindsdien is het aantal financiële opleidingen toegenomen en het analistenkorps uitgedund. Dit jaar was er door het coronavirus geen opleiding. 'We hebben ons diep bezonnen over de vereniging, zelfs over de bestaansreden', zegt voorzitter en docent equity analysis Hans Buysse. 'We hebben beslist door te gaan met een breder doelpubliek dan louter de analist en met meer inzet op permanente vorming.'

Sociale media

ABAF/BVFA wil ook af van het stoffige imago en komt daarom met een nieuw logo en een vernieuwde website. Na een enquête bij de studenten werd de opleiding herbekeken. Jan Longeval (ex-Degroof) neemt voortaan portfoliotheorie en portfoliomanagement op zich. Verder treedt de vereniging op als kenniscentrum en zijn er contacten met andere organisaties zoals de IASB om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de rapportering.

Wie de CEFA-opleiding volgt, wordt niet vrijgesteld voor cursussen van de driedelige Amerikaanse CFA-opleiding. 'CFA is een volledig eigen studie zonder interactie. Dat is een groot verschil met onze aanpak. Voor examens in Londen kan wel vrijstelling bekomen worden', zegt Buysse. De opleiding gaat in 2021 zeker door. Als lessen fysiek niet kunnen plaatsvinden, dan gaan ze digitaal door, in een interactieve vorm. De opleiding kost 3.350 euro maar kan in modules gevolgd worden.

Duurzaamheidsanalist

Nieuw is de opleiding Certified Environmental, Social and Governance

Analyst, zeg maar duurzaamheidsanalist. Dat is een Europese opleiding die in België onder de hoede valt van ABAF/BVFA en Febelfin Academy. 'Bij het eerste examen vorige maand waren er 500 kandidaten in heel Europa. Sommige banken verplichten hele teams de opleiding te volgen', zegt Buysse.

Vandaag kloppen ook niet-professionals bij ons aan wegens de interesse voor de beurs. Hans Buysse Voorzitter BVFA