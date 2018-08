Belgische banken voor 21 miljard blootgesteld aan Turkije

BNP Paribas Fortis is veruit het meest kwetsbaar voor de financiële crisis in Turkije.

Belfius l aat weten dat het een blootstelling heeft van 61 miljoen euro op Turkije. KBC bezit geen Turkse obligaties maar de handelsfinanciering voor bedrijfsklanten zorgt voor een 'zeer beperkte kortetermijnblootstelling'. ING België en de restbank Dexia hebben geen vorderingen op Turkije. Dexia had eind vorig jaar nog een blootstelling van 169 miljoen, maar Denizbank heeft die lening in februari terugbetaald.

Dat betekent dat BNP Paribas Fortis verantwoordelijk is voor de bijna volledige blootstelling van de Belgische banken aan Turkije. De grootste bank van België wil niet zeggen hoe groot haar blootstelling is. Zij bezit rechtstreeks en onrechtstreeks een participatie van 48,7 procent in de Turkse retailbank TEB en ondervindt daardoor de gevolgen van de Turkse crisis.

Het financieel risico dat BNP Paribas en dochter BNP Paribas Fortis lopen is veel kleiner dan de blootstelling. Als in een worstcasescenario geen enkele klant van TEB zijn lening terugbetaalt, gaat TEB failliet en verliezen BNP Paribas en BNP Paribas Fortis het kapitaal dat ze in de Turkse bank heeft geïnvesteerd. Het kapitaal van de bank is maar een fractie van de kredietportefeuille.