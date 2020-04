Belgische bedrijven hakken bijna 1,5 miljard euro dividenden weg...

De Belgische genoteerde bedrijven schrapten al voor 1,44 miljard euro aan dividenden die de komende maanden naar de aandeelhouders zouden stromen. Citigroup voorspelt een halvering van de Europese coupons.

April, mei en juni zijn normaal feestmaanden voor beleggers. De meeste bedrijven keren dan hun dividend uit. Maar de coronacrisis hakt zwaar in op die feestdis. Minstens 80 van de Stoxx600-bedrijven betaalt geen dividend meer, ook al waren die coupons meestal al aangekondigd. Elke dag komen er schrappingen bij. Woensdag was het beurt aan de Britse banken. Giganten als Lloyds, HSBC en RBS geven gehoor aan de oproep van de Bank of England om geen dividend te betalen en zo veel mogelijk cash opzij te houden om de kredietverlening te laten stromen.

Eerder deed de Europese Centrale Bank een gelijkaardige oproep. De banken zijn dankzij de maatregelen na de kredietcrisis in 2008 solvabeler dan toen, maar door de ongeziene economische stilstand kunnen ze beter alle cash gebruiken om hun kapitaalbasis te vrijwaren. ‘Bovendien zou een royale dividendenstroom naar de aandeelhouders een verkeerd sociaal zijn’, zei een lid van de Bank of England. Duitse en Franse bedrijven die gebruik willen maken van leningen en kredietgaranties van de overheid mogen geen dividenden meer uitkeren of eigen aandelen inkopen.

Halvering dit jaar

327 miljard Dividendenstroom Vorig jaar keerden de Europese bedrijven 327 miljard euro aan dividenden uit.

Voor beleggers en fondsen die afhankelijk zijn van dividendinkomsten wordt 2020 een harde dobber. Vorig jaar keerden de Europese bedrijven 327 miljard euro aan dividenden uit. Citigroup voorspelt een halvering dit jaar. Dat slaat een gat van 164 miljard euro bij de aandelenbeleggers, die al kampen met de crash van de koersen.

Naast de banksector snoeien vooral de zwaarst getroffen sectoren in hun coupons, zoals het toerisme, de industrie en de kleinhandel. In defensieve sectoren als de telecom, de farma of de nutsbedrijven verlaagde een handvol spelers het dividend, zoals Proximus, maar bracht geen enkele onderneming het naar nul. Ook de verzekeraars blijven hun beloofde centen uitkeren. 'De solvabiliteit, de belangrijkste maatstaf voor de dividendcapaciteit van verzekeraars, werd de voorbije jaren gestut door de beslissingen van de regulatoren en de acties van de centrale banken’, stelt het beurshuis Berenberg.

Oliereuzen

De oliereuzen Shell, Total, ExxonMobil en Chevron hebben de voorbije 30 jaar nooit hun dividend laten zakken. Michele DellaVigna Analist Goldman Sachs

Ook de oliegiganten houden vast aan hun uitkeringen, al is de olieprijs met twee derde gecrasht. ‘De oliereuzen Shell , Total , ExxonMobil en Chevron hebben de voorbije 30 jaar nooit hun dividend laten zakken’, benadrukt Goldman Sachs. ‘Alleen BP in 2010, niet wegens de lage olieprijs maar door de ramp met het boorplatform Deepwater Horizon. Ze hebben diepe zakken om een crisis te overbruggen.’ Andere analisten menen dat ook de oliegroepen in hun coupons zullen snoeien. Shell meldde dinsdag dat het over 40 miljard dollar cash beschikt. Het concern schrapt de inkoop van eigen aandelen en gaat minder investeren, maar is van plan op 13 mei zijn dividend uit te keren.

KBC en KBC Ancora

In België hakten al elf bedrijven in het dividend. KBC bespaart 1,04 miljard door zijn slotdividend bij te houden. Analisten denken dat KBC Ancora nog wel een coupon zal betalen. Het boekjaar van de monoholding eindigt op 30 juni. Ze kreeg al het interim-dividend van 1 euro per aandeel van KBC in de kassa. KBC Securities denkt dat KBC Ancora 0,66 euro per aandeel zal uitkeren en de rest in de reserves zal stoppen.

Proximus verlaagt zijn coupon met 20 procent. De besparing komt er niet door corona, maar om meer te investeren in het netwerk. Zelfs met die besparing van 97 miljoen zal Proximus nog meer moeten lenen. De coupon van 1,20 euro is wel de bodem voor de volgende drie jaar, benadrukt de telecomgroep.

Zelfs met cash op de balans

Umicore en Bpost hebben al interim-dividenden betaald. Daar blijft het bij. Beide willen zo veel mogelijk cash hebben om deze moeilijke tijd uit te zweten. Dat beslisten ook enkele bedrijven met cash op de balans, zoals Van de Velde en Roularta. De lingeriegroep Van de Velde heeft zo goed als geen inkomsten meer door de gesloten winkels. Bij Roularta tekenen mediatitels als Knack, Trends of Libelle nog voor inkomsten, maar 40 procent van de omzet komt van de advertentiemarkt die in elkaar is gestort.

Hoewel we meer dan genoeg geld hebben om het dividend te betalen, willen we de winst volledig reserveren. Ackermans & van Haaren