Belgische belegger vreest voor te laag pensioen

De meeste Belgische beleggers beseffen dat ze - op zijn minst deeltijds - langer moeten werken voor ze met pensioen kunnen. Maar zelfs dan denken ze dat het inkomen uit het publieke pensioen niet zal volstaan. Daarom spaarden ze in 2020 gemiddeld 12,5 procent van hun inkomen voor hun pensioen, blijkt uit een enquĂȘte van de Britse vermogensbeheerder Schroders. Die deed een onderzoek bij meer dan 23.000 beleggers over de hele wereld, onder wie 500 Belgen. Het gaat enkel om mensen die de komende twaalf maanden van plan zijn minstens 10.000 euro te beleggen.

De beleggers hebben in 2020 wel iets minder opzijgezet met hun pensioen als specifieke reden. In 2019 spaarden ze nog 18,6 procent van hun inkomen.

Gefrustreerd

De meesten verwachten niet dat ze na hun pensioen minder zullen uitgeven. 37 procent denkt dat ze evenveel zullen spenderen als voordien, 19 procent denkt meer te zullen uitgeven. Opmerkelijk is dat wie gepensioneerd is, ook nog blijft doorsparen voor later. 14 procent van het beschikbare inkomen gaat opnieuw naar de pensioenpot, aanzienlijk meer dan de 9 procent van drie jaar geleden. Slechts 38 procent vloeit naar aandelen, obligaties of grondstoffen.