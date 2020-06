Belgische belegger ziet licht aan einde van de tunnel

31 procent van de Belgische beleggers rekent op een herstel van de economie. Dat is het hoogste peil in twee jaar.

De ING-beleggersbarometer is voor de tweede maand op rij gestegen. De barometer polst maandelijks naar het gemoed van de Belgische belegger via een online-enquête. In mei steeg de barometer van 64 naar 79 punten. We zitten wel nog veraf van het neutrale niveau van 100 punten.