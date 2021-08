Belgische beursbedrijven zien winst ruim verdubbelen...

Door economische heropleving groeide de nettowinst van de Belgische beursbedrijven gemiddeld met 160 procent in tweede kwartaal.

Nooit eerder zagen Belgische beursgenoteerde bedrijven hun winst sterker toenemen dan in het tweede kwartaal. Dat blijkt uit de stroom halfjaarrapporten, die in een laatste fase komt. Een gemiddeld Bel20-bedrijf zag zijn nettowinst in de lente met 87 procent toenemen.

Als we de kleinere en middelgrote beursbedrijven meetellen, is de stijging nog spectaculairder: plus 160 procent. Dat overklast de winstverdubbeling die beursbedrijven rapporteerden in het eerste halfjaar van 2010, toen de bedrijven zich herpakten na de klap van de financiële crisis.

Bel20-bedrijven maakten hun winstval na corona, waarbij de lockdowns in dezelfde periode vorig jaar in doorsnee 58 procent van de winst wegvraten, nog niet helemaal goed. Ze boekten wel een forser herstel dan verwacht. Gemiddeld kwamen de winstcijfers 20 procent boven de verwachting van analisten uit. In precovidjaren was dat gemiddeld 5 à 6 procent.

Belgische bedrijven op de brede Brusselse markt scoren licht beter dan het Europese gemiddelde. Nu de meeste resultaten zijn verwerkt, wordt verwacht dat de Europese winsten in de brede Stoxx 600 in het tweede kwartaal met 151 procent zijn gestegen, volgens de jongste gegevens van het onderzoeksbureau Refinitiv. De stijging is het spectaculairst bij industriebedrijven, die volop profiteerden van een sterk vraagherstel.

151 procent De verwachting is dat de Europese winsten in de brede Stoxx 600 in het tweede kwartaal met 151 procent zijn gestegen. Belgische bedrijven doen dus iets beter.

De hogere economische activiteit na de coronacrisis doet de verkoop toenemen, wat in combinatie met kostenverlagingen leidt tot de buitengewone winststijging. ‘Door corona zijn bedrijven versneld in hun kosten gaan snijden, bijvoorbeeld dankzij het vele thuiswerk’, zegt Patrick Casselman, aandelenanalist bij BNP Paribas Fortis. ‘Veel bedrijven hebben ook hun prijzen kunnen verhogen, wat eventuele lagere of stabiele volumes compenseerde.’

Het gecombineerde effect is het sterkst bij materialen- en chemiebedrijven. Aperam, Solvay, Umicore en Bekaert zagen hun nettowinst gemiddeld verviervoudigen dankzij de heropening van de economie, die gepaard ging met stevige knelpunten in de aanvoerketen. ‘Door schaarstes van bepaalde grondstoffen en basismaterialen speelt de concurrentie in die sectoren niet zoals dat normaal het geval is’, zegt Casselman. ‘Het winnen van marktaandeel verdween naar het achterplan, waardoor bedrijven geen promoties of prijsverlagingen moesten doen en hun hogere kosten vlot konden doorrekenen.’

Dat uit zich in sterke margeverbeteringen. Een Bel20-bedrijf opereerde eind juni tegen een gemiddelde brutomarge van 18 procent. ‘Die marges lijken in de tweede jaarhelft niet houdbaar’, zegt Siegfried Top, aandelenstrateeg bij KBC Asset Management.

Heel wat bedrijven, onder meer Agfa en Tessenderlo, gaven al aan dat de kosteninflatie in het lopende en het volgende kwartaal wel voelbaar zal zijn. Bij de bierreus AB InBev waren die hogere kosten in de eerste jaarhelft al stevig voelbaar, zowel in de grondstoffen als in de transportkosten en de marketingdiensten, waardoor de winstgroei bij ’s lands grootste bedrijf tegen de trend in onder de verwachting bleef.

‘Muur van zorgen’

‘In de rest van het boekjaar zullen die hogere kosten breder doorwegen en moeten we niet meer deze uitzinnige winstgroei verwachten’, zegt Top. Een reeks recente economische barometers ondersteunt dat. In grote economieën als de VS en Duitsland sputtert stilaan het ondernemersvertrouwen door de toegenomen zorgen over een krappe keten, die tot kosteninflatie leidt. De jongste metingen vielen onder de verwachting van economen en wijzen niet meer op de hoerastemming van voor de zomer.

De rest van het boekjaar moeten we deze uitzinnige winstgroei niet meer verwachten. Siegfried Top Strateeg KBC Asset Management

Toch zijn Europese bedrijven op weg naar meer kwartalen van dubbelcijferige winstgroei: analisten mikken op een winstgroei van 43 en 35 procent in het derde en het vierde kwartaal, onder meer gesteund door het enorme herstelfonds van de Europese Unie en een hogere vaccinatiegraad. De sterke bedrijfsresultaten duwden de Europese Stoxx 600-index naar een record in augustus in zijn langste ongeslagen winstreeks in 15 jaar.

Lees meer Beleggers diep verdeeld over toekomst Chinese tech

Die recordniveaus aanhouden is niet zonder uitdagingen. Beleggers tobben over het risico dat inflatie kan leiden tot een verkrapping van het extreem soepele monetaire beleid, vooral in de Verenigde Staten. Ook het maandenlange harde optreden van China tegen een reeks techbedrijven baart beleggers kopbrekens. Ze houden ook rekening met een politieke patstelling in Duitsland in de nasleep van de komende verkiezingen, de eerste zonder Angela Merkel in meer dan 15 jaar.