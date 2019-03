Belgische beursgenoteerde bakstenen zoeken de zon op

De uitbater van studentenkoten Xior is de jongste in het langer wordend rijtje Belgische beursgenoteerde vastgoedbedrijven die hun activiteiten uitbreiden naar Spanje en Portugal. ‘Geen slechte keuze’, zeggen experts.

Xior , dat na België en Nederland al een tijd op een derde markt aasde, onthulde gisteren dat het zijn pijlen ook wil richten op Spanje en Portugal. In Barcelona sloot Xior een overeenkomst om een studentenresidentie te kopen op de nieuwe campus van de Universitat Politècnica de Catalunya. In Portugal werkt Xior mee aan twee projecten in Lissabon en Porto. Totale kostprijs: 53,7 miljoen euro.

Xior wil een portefeuille van 250 miljoen euro uitbouwen op het Iberische schiereiland. De groep beheert al voor 815 miljoen euro studentenkamers in de Lage Landen.

‘Een heel goede keuze’, zegt Youry Huygen, analist van De Belegger. ‘De projecten in Barcelona, Lissabon en Porto moeten het bedrijf een jaarlijks brutorendement van 7 tot 8 procent opleveren. In België en Nederland halen we hooguit 6 procent.’

In België gaan sommige projecten gewoonweg niet vooruit. Neem het Victor-complex dat Atenor wil ontwikkelen aan het Brusselse Zuidstation. Dat dossier sleept al dik tien jaar aan. Youry Huygen Analist De Belegger

Ook andere analisten reageerden positief. ‘In België en Nederland bleven niet veel kansen over om uit te breiden’, zegt Jan Opdecam van KBC Securities. ‘Dat naar Spanje werd gekeken, hadden we verwacht. Portugal is een grotere verrassing. De lange leaseperiodes voor die projecten zijn een pluspunt.’

Steeds meer Belgische vastgoedbedrijven zoeken de zon op. Deze week nog kondigde de beursgenoteerde vastgoedontwikkelaar Atenor aan dat hij een stuk grond heeft gekocht in Lissabon. Voor Atenor, dat al een poos inzet op verdere internationale expansie, wordt Portugal het achtste Europese land waar het actief is.

Zaragoza

Begin maart maakte de vastgoedontwikkelaar VGP bekend dat hij zijn grondbank in het Spaanse Zaragoza had uitgebreid met 40.000 vierkante meter. ‘Die spelers kiezen voor markten waar ze sneller projecten kunnen afleveren’, merkt Huygen op.

Logistieke spelers zoals WDP en Montea zetten al jaren in op Nederland. Ook specialisten in zorgvastgoed zoals Cofinimmo en Care Property Invest namen de voorbije jaren met de regelmaat van de klok rusthuizen over in Nederland en Duitsland, net als Aedifica. Dat laatste maakte van het VK zijn belangrijkste buitenlandse markt.

Met behoorlijk wat zin voor dramatiek noemden de analisten van de private bank Puilaetco Dewaay de Belgische vastgoedgroepen gisteren al de ‘conquistadores’ van Europa.

Conquistadores

‘Het zit veel vastgoedbedrijven dan ook enorm mee. Banken staan te popelen om kredieten te verstrekken aan gereglementeerde vastgoedgroepen omdat ze als bijzonder solide worden beschouwd. En door hun aantrekkelijke dividendrendementen zien beleggers hun aandelen als een aantrekkelijk alternatief voor obligaties’, klinkt het.

Grote buitenlandse vastgoedwaarden, zoals het Franse Klepierre, Eurocommercial of Unibail, staan nochtans al een tijd onder druk op de beurs. ‘Maar die zijn vooral actief in winkelcentra, en dat is allesbehalve hip’, zegt Huygen.