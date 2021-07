Belgische brokers zien steeds meer jongeren op beurs

Belgische jongeren vinden massaal hun weg naar de beurs. Dat blijkt uit een rondvraag van De Tijd bij meerdere brokers.

Het is een recent beursfenomeen dat kwam overwaaien uit de VS: de massale komst van jongeren naar de beurs. In de VS wist vooral de hyperpopulaire beleggingsapp Robinhood een grote hoeveelheid nieuwe en vaak jonge klanten aan zich te binden tijdens de coronacrisis. Sinds donderdag noteert Robinhood op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq.

'Begin 2020 was 13 procent van onze klanten jonger dan 30 jaar', meldt de broker Bolero. 'Dat percentage is nu gestegen tot 20 procent.' De broker ziet ook de gemiddelde leeftijd van zijn gebruikers gevoelig dalen. 'De Bolero-klant was gemiddeld 50 jaar in 2016, nu is dat cijfer gedaald tot 39 jaar.'

Bij Binck zien ze een vergelijkbare ontwikkeling. 'Eind 2019 was de gemiddelde klant 45 jaar, terwijl dat nu - slechts anderhalf jaar later - 39 jaar is', zegt topman Dieter Haerens. Ook bij Keytrade is de gemiddelde leeftijd van de beleggers met vijf jaar gedaald ten opzichte van twee jaar geleden. Bij Lynx zien ze 'beduidend meer twintigers dan vijf jaar geleden'. De gemiddelde leeftijd bij de Nederlandse broker Bux is zelfs 30 jaar.

Het is goed dat steeds meer jongeren hun vermogen willen opbouwen door te beleggen in plaats van te sparen. Gert Bakelants Hoofdredacteur De Belegger

Volgens de brokers is de lage rente een belangrijke reden voor jongeren om te starten met beleggen. 'De lage rente maakt dat de inflatie het spaargeld van mensen opeet', zegt beleggingsveteraan Gert Bakelants van De Belegger. 'Het is goed dat steeds meer jongeren hun vermogen willen opbouwen door te beleggen in plaats van te sparen.'

Steeds meer nieuwe spelers richten zich op beginnende beleggers. In de zomer van 2020 kwam de goedkope beursapp Bux naar België en begin deze maand lanceerde Belfius de beursapp Re=Bel.