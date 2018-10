Belgische economie groeit harder dan verwacht

De economie is in het derde kwartaal met 0,4 procent gegroeid. Dat is meer dan economen verwachtten (+0,3%). De groei over het tweede kwartaal is naar beneden bijgesteld.

De economische bedrijvigheid nam in het derde kwartaal met 0,4 procent toe. Op jaarbasis groeit het bruto binnenlands product met 1,7 procent. Dat is de hoogste groei sinds het vierde kwartaal van 2017 (1,9%).

De groei in het derde kwartaal ligt hoger dan in het tweede (0,3%). Die groei is wel naar beneden bijgesteld. De eerdere prognose ging uit van 0,4 procent in het tweede kwartaal. Ook in het eerste kwartaal was er een groei van 0,3 procent.