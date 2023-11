Belgische inflatie stijgt naar 0,76 procent

Het leven in België is in november 0,76 procent duurder geworden dan een jaar eerder. In oktober bedroeg de inflatie nog 0,36 procent. Dat blijkt uit cijfers van het statistiekbureau Statbel. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van energieproducten en onbewerkte voedingsmiddelen, verzwakt van 6,55 procent in oktober naar 5,95 procent in november.

De lichte toename van de inflatie lag in de lijn van de verwachtingen. Het Federaal Planbureau voorspelde enkele weken geleden dat de Belgische inflatie in november zou stijgen naar 0,78 procent. Een en ander heeft te maken met de moeilijke vergelijkingsbasis: in de nasleep van de energiecrisis in 2022 daalden de gas- en elektriciteitsprijzen snel. Omdat de jaar-op-jaardaling van de energieprijzen in november minder groot is dan in oktober, is de inflatie opnieuw wat gestegen.