Belgische obligatie-uitgifte op 20 jaar groot succes

De vraag naar de nieuwe langlopende staatsobligatie was ondanks de politieke impasse veel groter dan het aanbod.

De Belgische staat heeft dinsdag voor 5 miljard euro obligaties met een looptijd van 20 jaar verkocht aan institutionele beleggers, zoals banken en verzekeraars. De vraag was veel groter dan het aanbod, want beleggers vroegen voor 27 miljard euro papier.

Dankzij de grote belangstelling kon het Federaal Agentschap van de Schuld iets goedkoper lenen dan verwacht. Het bood beleggers een rendement van 0,43 procent. Dat is 11 basispunten meer dan de swaprente, een soort interbankenrente. Bij de lancering van de uitgifte was de schatkist van plan 12 basispunten meer te bieden dan de swaprente.

Het valt op dat beleggers zich geen zorgen maken over de lange politieke crisis. 'We krijgen natuurlijk vragen over de politieke situatie maar we merken geen ongerustheid', signaleert Jean Deboutte, directeur van het schuldagentschap. 'We geven niet meer uit dan vorig jaar. Dat speelt in ons voordeel.' Omdat er wat schaarste bestaat, moeten beleggers voldoende obligaties bestellen als ze zeker een bepaald bedrag op de kop willen tikken.

Hefboomfondsen

Er zijn nog redenen waarom de vraag naar papier zo groot was. Deboutte: 'We zien overal in Europa grotere interesse in staatsobligaties. Dat geldt vooral voor lange looptijden, omdat die obligaties een rendement hebben dat hoger is dan nul.' Het rendement van Belgisch overheidspapier met een looptijd van tien jaar is lager dan nul.

Banken investeren in staatsobligaties omdat ze strafrente moeten betalen op cashoverschotten die ze deponeren bij de Europese Centrale Bank. Verzekeraars en pensioenfondsen zoeken langlopende beleggingen omdat ook hun verplichtingen een lange looptijd hebben.

Onder meer hefboomfondsen dienen grote orders in omdat ze weten dat ze slechts een beperkt deel van het gevraagde papier krijgen. De schatkist plaatst het grootste deel van de nieuwe obligaties bij langetermijninvesteerders, zoals banken en verzekeraars. Maar ook helfboomfondsen krijgen een deel van het papier omdat ze door herhaaldelijk in en uit de obligatiemarkt te stappen de liquiditeit ondersteunen.