Belgische ondernemers tanken meer vertrouwen

Net als elders in Europa zien ook de Belgische ondernemers het weer wat meer zitten, al blijft hun sentiment negatief.

De index van het ondernemersvertrouwen herstelt van -34,4 in mei naar -22,9 punten in juni, blijkt uit de maandelijkse cijfers van de Nationale Bank van België (NBB). Daarmee volgt België de trend in andere Europese landen, zij het veel minder uitgesproken. Vanmorgen bleek uit de publicatie van de Duitse Ifo-index dat de bedrijfsleiders bij onze oosterburen veel optimistischer zijn geworden. Net als het vertrouwenscijfer bij de aankoopdirecteurs in de eurozone onderbouwen de indicatoren de hoop op een krachtig V-herstel van de economie.

Schermvullende weergave

'Dankzij de ontwikkelingen van de jongste twee maanden kon om en bij 40 procent van de gecumuleerde verliezen van maart en april worden teruggewonnen', stipt de NBB aan. Vooral in de dienstverlening aan bedrijven, de sector die het zwaarst werd getroffen door de coronacrisis, verbeterde het klimaat in ons land. Ook in de handel is het herstel duidelijk, al gaat het volgens de NBB daar geleidelijker, zowel qua timing als qua kracht.

Ook in de bouw verbetert het vertrouwen van de bedrijfsleiders. Er werd veel meer materiaal gebruikt en de orderboekjes dikten aan. In de verwerkende industrie is de toename het kleinst

De barometer blijft ondanks de positieve trend erg laag. In april bereikte de indicator met -36,1 punten zijn het laagste punt ooit. In februari, voor de coronacrisis in Europa toesloeg, kwam de index uit op -2,7.