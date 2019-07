Belgische rente spurt naar nul

0,029 procent. Dat is het nieuwe diepterecord voor de Belgische rente, neergezet om 16.04 uur. Daarmee zet de tienjaarsrente zijn koers naar nul voort.

De jongste neergang is ingezet twee weken geleden, toen Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), met het oog op de hardnekkig lage inflatie verse stimulus beloofde . Steeds meer overheidspapier rendeert nu minder dan nul, wat ook steeds meer beleggers bijna verplicht hun heil te zoeken op de aandelenmarkten in hun zoektocht naar rendement .

Het jongste beentje neerwaarts komt er na uitspraken van Klaas Knot. 'Het is onmiskenbaar dat de inflatie te laag blijft', citeert het persbureau Bloomberg de Nederlandse ECB-bestuurder op een congres in Helsinki. Om eraan toe te voegen dat bij tegenvallers Frankfurt klaarstaat om in actie te komen. Knot noemt ook de idee dat de centrale bank niet langer activa zou vinden om op te kopen 'vreemd'.