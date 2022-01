Belgische spaarders gaan op zoek naar extra rendement

De Belgen hebben het voorbije jaar 15,6 procent van hun inkomen gespaard. Dat is minder dan in het eerste pandemiejaar 2020, maar meer dan de vorige jaren. De aanhoudende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus maakten het moeilijk om veel geld uit te geven. Daardoor konden de gezinnen veel geld opzijzetten.

De toename was duidelijk groter geweest als ING niet had beslist de spaarrekeningen van rechtspersonen om te zetten in niet-gereglementeerde rekeningen. Met die ingreep beperkt ING de spaartegoeden waarop het de wettelijke minimumrente van 0,11 procent moet betalen. Andere banken hebben vroeger al de spaarrekeningen van bedrijven en andere rechtspersonen omgezet. Voorts plafonneert ING sinds 1 juli het bedrag per rekening op 250.000 euro.