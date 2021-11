Belgische staat leent tegen laagste rente ooit

'Dat is een record', zegt Jean Deboutte, de directeur van het Federaal Agentschap van de Schuld. 'Dat is opmerkelijk. Niet alleen in Belgiƫ, maar ook in andere landen is de kortetermijnrente uitzonderlijk laag.' De vorige bodemrente bedroeg -0,792 procent en dateert van 12 december 2017.