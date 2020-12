Belgische staat verdient 207 miljoen aan negatieve rente

De federale overheid heeft in 2020 voor looptijden tot en met 17 jaar goedkoper dan gratis geld ontleend.

De negatieve rente is een enorme meevaller voor de Belgische staat, die elk jaar tientallen miljarden moet ontlenen. Het Federaal Agentschap van de Schuld kan voor steeds langere looptijden goedkoper dan gratis geld lenen. Beleggers zijn dus bereid te betalen om geld te lenen aan de overheid.

De federale schatkist verdiende in 2020 ruim 207 miljoen euro aan de uitgifte van schuldpapier met een negatief rendement, zegt Jean Deboutte, de directeur van het Federaal Agentschap van de Schuld. In 2019 bedroeg die opbrengst bijna 169 miljoen. De uitgifte van kortlopende schatkistcertificaten leverde 174 miljoen op en die van langlopende obligaties 33 miljoen.

Rente lager dan -0,7 procent

De schatkist leende dinsdag geld op drie en op elf maanden tegen rentes van minder dan -0,7 procent. Maar de hogere opbrengst van de negatieve rente dit jaar is vooral te danken aan de daling van de langetermijnrente. De tienjaarsrente bereikte een historisch dieptepunt en de schatkist kon in oktober voor een periode van 17 jaar goedkoper dan gratis geld lenen.

De langetermijnrente is lager dan ooit omdat de Nationale Bank en de Europese Centrale Bank (ECB) massaal Belgisch overheidspapier opkopen. Ze hebben sinds 2015 voor 108 miljard euro Belgische obligaties gekocht in het kader van het stimulusprogramma van de ECB.

De forse stijging van het begrotingstekort en de staatsschuld in 2020 heeft niet geleid tot een toename van de rentelasten. Integendeel, de rentelasten op de federale schuld van meer dan 400 miljard verminderden met 440 miljoen euro naar 7,9 miljard. Vervallende obligaties met een relatief hoge coupon worden geleidelijk vervangen door nieuwe obligaties met een lagere coupon. De gemiddelde rente op de uitstaande schuld zakte van 2 procent eind vorig jaar naar 1,68 procent in november.

Het schuldagentschap verwacht dat de rentelasten in 2021 met 640 miljoen verminderen naar 7,28 miljard. De schatkist voorspelt dat ze volgend jaar 43,6 miljard moet ontlenen, tegenover 51,5 miljard dit jaar. De financieringsbehoefte daalt, omdat de regering een lager begrotingstekort verwacht en het agentschap minder vervallende obligaties moet herfinancieren.

We willen in 2021 de gemiddelde looptijd van de schuld verlengen.

'We willen in 2021 de gemiddelde looptijd van de schuld verlengen', signaleert Deboutte. 'De schuld is gestegen en dat vraagt wat meer voorzichtigheid.' Hoe langer de looptijd, hoe kleiner de gevoeligheid voor een rentestijging. De gemiddelde looptijd van de schuld bedraagt nu 9,8 jaar.