Belgische staat zal 44 miljard ontlenen in 2021

De financieringsbehoefte van de federale overheid daalt in 2021 met 7,9 miljard euro naar 43,6 miljard dankzij de verwachte vermindering van het begrotingstekort.

Het Federaal Agentschap van de Schuld voorspelt dat het begrotingstekort in 2021 daalt naar 22,8 miljard euro, tegenover 31,5 miljard in 2020. Dat blijkt uit het financieringsprogramma. Voorts moet het agentschap volgend jaar slechts voor 15,5 miljard euro vervallende obligaties herfinancieren in plaats van 19 miljard. Ten slotte wil de schatkist voor 4,5 miljard obligaties inkopen voor de vervaldag.