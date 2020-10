Belgische tienjaarsrente daalt naar historisch dieptepunt

Het rendement van tienjarige Belgische staatsobligaties is vrijdag even naar -0,394 procent gezakt, het laagste peil ooit. Hoe komt dat en wat zijn de gevolgen?

De obligatiemarkt staat meer dan ooit op zijn kop. Beleggers zijn bereid almaar grotere bedragen te betalen om voor lange periodes geld te lenen aan de Belgische staat.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Waarom zakt de langetermijnrente ver onder nul?

De historisch lage langetermijnrente in België en de rest van de eurozone is vooral een gevolg van de massale obligatieaankopen van de nationale centrale banken en de Europese Centrale Bank (ECB). Die aankopen doen de vraag naar obligaties toenemen, waardoor hun rendement daalt. De Nationale Bank van België en de ECB kochten sinds 2015 al voor meer dan 100 miljard euro Belgische overheidsobligaties.

De centrale banken kopen massaal obligaties om de langetermijnrente te drukken.

Zij hopen dat de extreem lage langetermijnrente de economische schade van de coronacrisis beperkt en de lage economische groei en te lage inflatie opkrikt. De inflatie in de eurozone is al jaren veel lager dan de doelstelling van 'minder dan maar dicht bij 2 procent'.

Het einde van die obligatieaankopen door de centrale banken is nog niet in zicht. De inflatie in de eurozone is de jongste maanden onder nul gedaald en economen verwachten dat de ECB in december extra obligatieaankopen aankondigt.

Blijft de langetermijnrente dalen?

Dat is mogelijk maar niet zeker. Economen voorspellen al jaren dat de langetermijnrente geleidelijk zal stijgen, maar ze kregen tot nu altijd ongelijk. Als de centrale banken een steeds groter deel van de uitstaande overheidsobligaties kopen of andere bijkomende stimulus lanceren, kan de langetermijnrente verder dalen.

Waar de bodem van de langetermijnrente ligt, is onduidelijk. De Duitse tienjaarsrente is al gedaald naar -0,63 procent. De Zwitserse tienjaarsrente zakte vorig jaar zelfs even naar -1,2 procent.

Wat zijn de gevolgen voor de spaarders en beleggers?

De daling van het rendement van staatsobligaties drukt ook de vergoeding van andere langlopende vastrentende beleggingen, zoals bedrijfsobligaties, kasbons en termijnrekeningen.

De historisch lage langetermijnrente heeft geen directe invloed op de spaarrente.

Er is geen directe invloed op de spaarrente. De rente op gereglementeerde spaarboekjes wordt vooral bepaald door de kortetermijnrente. Die is bij de meeste banken al gedaald naar het wettelijke minimum van 0,11 procent. Maar omdat de lagere langetermijnrente de rentemarge van banken onder druk zet is er een risico dat banken maatregelen nemen om de minimumvergoeding van 0,11 procent te omzeilen.

Triodos Bank heeft onlangs als eerste Belgische bank beslist geen spaarboekjes meer aan te bieden. De bank zet op 7 december alle gereglementeerde spaarboekjes om in niet-gereglementeerde spaarboekjes om de rente te kunnen verlagen naar 0 procent. Bovendien zal Triodos voor bedragen boven 500.000 euro een strafrente van 0,5 procent aanrekenen. Het is niet uitgesloten dat andere banken dat voorbeeld volgen.

Wat zijn de gevolgen voor uw woonkrediet?

De daling van de langetermijnrente doet normaal ook de rente op hypothecaire kredieten met een min of meer vaste rente dalen. Maar dat betekent niet noodzakelijk dat de aankoop van een woning goedkoper wordt. De almaar lagere langetermijnrente is een van de belangrijkste redenen waarom de vastgoedprijzen blijven stijgen.

Is de overheid de grote winnaar?