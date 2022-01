Belgische tienjaarsrente op hoogste niveau sinds start coronacrisis

De Belgische rente op tien jaar is donderdag geklommen tot het hoogste peil sinds het losbarsten van de coronacrisis in maart 2020. Zware gevolgen voor de begroting zal dat niet hebben, meent het Agentschap van de Schuld.

De Belgische tienjaarsrente, de rente op overheidsobligaties met een looptijd van tien jaar, zakte de voorbije twee jaar herhaaldelijk tot historisch lage niveaus. Op sommige momenten was de rente zelfs negatief, waardoor investeerders moesten betalen om geld uit te lenen aan België.

Directeur Jean Deboutte van het Agentschap van de Schuld had de rentestijging zien aankomen, zegt hij. De Europese Centrale Bank had aangekondigd dat ze de massale opkoop van overheidsobligaties, een manier om de economie te stimuleren, zou afbouwen.

'De markt heeft daarop gereageerd', zegt Deboutte. 'Anderzijds zien we dat de inflatie hoog blijft. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is de politiek van de centrale banken ook agressiever. Dat inspireert om de rentes hoger te brengen. Ik zie ze niet meteen weer dalen, toch niet naar de recordlage niveaus van vorig jaar.'

Met de Belgische begroting zijn we voor een hele tijd beschermd tegen hoge rentebetalingen. Er moet al veel gebeuren voor we materiële effecten zien. Jean Deboutte Directeur Agentschap van de Schuld

Voor de Belgische begroting heeft de hogere rente weinig gevolgen, zegt Deboutte. Enkele jaren geleden betaalde de Belgische overheid nog 12 miljard euro per jaar aan rentekosten op haar schulden. Dat is door de lage rentestanden gedaald naar minder dan 7 miljard euro per jaar.

'Die trend zal niet onmiddellijk ombuigen', zegt Deboutte. 'We voorzien nog een daling van meer dan 800 miljoen euro in het rentebudget ten opzichte van vorig jaar. We zijn voor een hele tijd beschermd tegen hoge rentebetalingen. Er moet al veel gebeuren voor we materiële effecten zien. Daarvoor zijn de rentevoeten nog veel te laag.'