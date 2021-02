Belgische tienjaarsrente op hoogste peil sinds september

De rentestijging in de VS en de hoger dan verwachte Europese inflatie doen de langetermijnrente in de meeste Europese landen licht opveren.

De Europese langetermijnrente vertoont sinds eind januari een licht stijgende trend nadat ze maandenlang de rentestijging in de VS heeft genegeerd. Het rendement van Belgische staatsobligaties met een looptijd van tien jaar schommelt woensdag rond -0,26 procent en noteert op het hoogste peil sinds september. Ook in de buurlanden veert de langetermijnrente op.

'De langetermijnrentes van de ontwikkelde landen blijven gecorreleerd', zegt Sam Vereecke, obligatiespecialist van Degroof Petercam. 'Een rentestijging in een land leidt niet noodzakelijk tot een even grote stijging in andere landen, maar de correlaties zijn er nog. Er is in veel landen opwaartse druk op de rente en Europa kan die trend niet tegenhouden.'

De rentestijging in de VS is vooral een gevolg van de verwachte stimulus voor de economie. De Amerikaanse president Joe Biden vindt wellicht voldoende steun voor een stimuluspakket van 1.900 miljard dollar. Het vooruitzicht van die enorme geldinjectie heeft de inflatieverwachtingen in de VS doen stijgen.

Dirk Van Praet, obligatiespecialist van BNP Paribas Fortis, gelooft dat ook hoger dan verwachte Europese inflatiecijfers een rol spelen bij de recente rentestijging in Europa. De inflatie in de eurozone steeg in januari naar 0,9 procent. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de volatiele prijzen van voeding en energie, steeg naar 1,4 procent, het hoogste peil in meer dan vijf jaar.

Vooruitzichten

De langetermijnrente in de VS en Europa zal later dit jaar wellicht verder stijgen, voorspelt Vereecke. 'Er is nog wat stijgingspotentieel, maar dat is beperkt. Als de rente te veel stijgt, zullen de centrale banken interveniëren.' De Amerikaanse en Europese centrale banken blijven veel obligaties kopen om de rente laag te houden.

Intussen valt op dat de stijgende rente op staatsobligaties niet of slechts gedeeltelijk doorsijpelt op de markt van bedrijfsobligaties. 'De spreads tussen bedrijfs- en staatsobligaties dalen en zijn nu heel laag', zegt Van Praet. 'Dat geldt ook voor high yield obligaties.'