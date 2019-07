Belgische tienjaarsrente zakt onder nul procent

De Belgische rente staat al de hele week onder druk. Maandag bereikte de tienjaarsrente een historisch dieptepunt na uitspraken van de Nederlandse ECB-bestuurder Klaas Knot. Die zei dat inflatie onmiskenbaar laag is en dat de ECB bij tegenvallers klaar staat op in actie te komen .

De neerwaartse druk op de Belgische rente van deze week past in een breder beeld van dalende rentes in de eurozone. Dit komt deels door de internationale handelsspanningen en de verslechterde groeivooruitzichten, maar ook de Europese Centrale Bank (ECB) doet een duit in het zakje. Door de toenemende risico's voor de economische groei neemt de druk op de Europese Centrale Bank (ECB) toe om een soepeler monetair beleid te voeren. Zo hintte ECB-voorzitter Mario Draghi in juni op meer monetaire stimulus als de inflatie niet snel genoeg stijgt naar de doelstelling van bijna 2 procent.