Ben Granjé wordt de nieuwe CEO van VFB

De Vlaamse Federatie van Beleggers krijgt Ben Granjé als nieuwe CEO. De 47-jarige Granjé volgt Patrick Verelst op die in 2016 aantrad.

Ben Granjé was 13 jaar lang directeur bij de Belgische afdeling van de financiële dienstverlener Morningstar. Eerder maakte hij carrière bij Citi Bank (het huidige Beobank) en vermogensbeheerder Invesco. Granjé is psycholoog van opleiding en specialiseerde zich in gedragswetenschappen. Hij wil de focus leggen op het toegankelijk maken van de beurs voor een brede laag van de bevolking.