'Bereid je voor op een extreme beursrit'

De Bel20 kende dinsdagochtend de grootste winst sinds de financiële crisis in 2008, maar sloot met rode cijfers af. De zelden gezien koersschommelingen zijn eigen aan markten die in complete paniek verkeren. Eén haussedag is geen voorbode van een fundamenteel herstel.

De Bel20 spurtte dinsdagvoormiddag tot 5 procent hoger, om af te klokken met een verlies van 0,6 procent. Maandag crashte de beursbarometer 7,6 procent, de op een na grootste klap ooit.

De rollercoasterrit heeft meerdere oorzaken. In de eerste plaats regeren angst en hebzucht. De vrees om nog meer te verliezen doet veel beleggers op de verkoopknoppen drukken tijdens barslechte dagen, terwijl de vrees om te laat te zijn bij een herstellende markt sommigen aanzet te kopen.

Toch spelen veel andere factoren een rol. Als de beurzen stijgen, gaan sommige shorters - diegenen die speculeren op lagere koersen en aandelen geleend hebben - hun posities uit voorzichtigheid sluiten. De zogeheten ‘shortseller covering’ waarbij ze aandelen moeten kopen, versterkt opwaartse tendenzen.

Opdrogende liquiditeit

Daarnaast speelt de computerhandel een grote rol. Tradingalgoritmes van hedge funds of robotbeheerders passen zich razendsnel aan de markt aan. Ze kopen of verkopen, in eender welke richting, en doet dat via mandjes van de grootste aandelen. Bovendien is de liquiditeit, de mate waarin effecten vlot verhandeld kunnen worden, fors verminderd omdat sommige spelers zich uit de markt hebben teruggetrokken. Ook de eisen voor spelers die met geleend geld werken, zijn verstrengd. 's Werelds grootste futuresbeurs CME trok de marginvereisten op voor een reeks rente-, valuta-, grondstoffen- en aandelencontracten. Met geleend geld posities innemen wordt daardoor duurder en moeilijker. Daardoor verkleint de liquiditeit en worden de koersreacties scherper.

Grote dagstijgingen komen in vrijwel alle berenmarkten voor. Zelden betekenen ze de start van een fundamenteel herstel. De Bel20 kende zijn op een na beste dag ooit op 19 september 2008, met een klim van 9,7 procent. Maar de index speelde in het tumult van de financiële crisis daarna nog de helft kwijt. Pas vanaf maart 2009 vond de barometer weer de weg naar boven.

We krijgen een periode met scherpe duiken bij slecht nieuws en grote sprongen bij het minste sprankeltje hoop. Shane Oliver AMP Capital

‘De markten zullen extreem volatiel blijven. We krijgen een periode met scherpe duiken bij slecht nieuws en grote sprongen bij het minste sprankeltje hoop, stelt econoom Shane Oliver van AMP Capital. 'Bereid je voor op een extreme beursrit de komende weken', zei een handelaar aan het persagentschap Bloomberg.

Uniek

Voor rust op de markten is het nog veel te vroeg. ‘Het coronavirus is uniek in de geschiedenis van pandemieën, want de impact van SARS bleef beperkt tot Azië’, zegt Igor De Maack van DCNA Investments. ‘Het vertegenwoordigt alles waar de markten een hekel aan hebben bij een risico: onvoorzien, wereldwijd en niet kwantificeerbaar qua omvang en duur. Zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie erkent zich op onbekend terrein te bevinden. Zolang de verspreiding niet stopt en zolang de curve van de economische activiteit zich niet verplaatst naar de rechterkant van de V - een fors herstel - blijven de financiële markten nukkig.’

Beleggers kunnen er baat bij hebben wat recessievriendelijke beleggingen of veilige havens aan te houden. Johanna Kyrklund Beheerder Schroders

‘Niemand weet wat corona nog in petto heeft’, stelt Johanna Kyrklund van Schroders. ‘Beleggers kunnen er baat bij hebben wat recessievriendelijke beleggingen of veilige havens aan te houden. Overheidsobligaties, de Japanse yen en goud kunnen een verzekering bieden.'

De markt timen is onbegonnen werk. ‘Sinds 1970 zijn er vijf periodes geweest waarin de MSCI World Index 20 procent of meer daalde’, berekende Capital Group. ‘De gemiddelde daling van 37 procent is pijnlijk. Maar de daaropvolgende stierenmarkten leverden gemiddeld 283 procent op. Die missen is nog pijnlijker.’

Gecoördineerde actie

Het is uitkijken wat de beurzen echt kan doen herstellen. Een forse terugval in het aantal besmettingen is het droomscenario, maar daar ziet het niet naar uit. Mohamed El-Elrian, de hoofdstrateeg van Allianz, stelt dat er een gecoördineerde actie nodig is van de overheden en de centrale banken om te voorkomen dat we in een negatieve sneeuwbal belanden. Hij denkt dat Wall Street 30 procent kan terugvallen sinds de piek voor we de bodem bereiken.

Volgens de vermogensbeheerder Blackrock moeten de overheden snel meer geld in de directe gezondheidszorg pompen. Ten tweede moeten vooral de bedrijven die met cashflowproblemen kampen, kunnen genieten van alternatieve financiering en een tijdelijke lastenstop om een faillissementengolf te voorkomen.

78% Dividendrendement 78 procent van de bedrijven uit de S&P500-index leveren een hoger dividendrendement op dan tienjarig staatspapier.