Berenberg scoort met Fagron-deal

De eerste beursdag na een private plaatsing bij een selecte club beleggers, is doorgaans geen leuke dag voor de bestaande aandeelhouders van het bedrijf. Zo’n private plaatsing gebeurt immers tegen een korting op de beurskoers, waardoor de nieuwe beleggers al meteen winst kunnen realiseren door hun aandelen snel te verkopen.

Maar maandag reageren beleggers bijna euforisch op de verkoop van het 13 procentbelang door de investeringsmaatschappijen Baltisse (Filip Balcaen) en Waterland vorige vrijdagnamiddag. Die verkoop, net na de publicatie van sterke kwartaalcijfers, gebeurde tegen een vrij beperkte korting van 1,7 procent op de beurskoers. Bovendien is de dreiging weg van een grote aandelenverkoop, in het jargon 'stock overhang'. Het was immers een publiek geheim dat Balcaen en Waterland volledig wilden uitstappen, na hun twee vorige - gedeeltelijke - exits.