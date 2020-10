Besmetting Trump duwt beurzen in het rood

De beurzen staan in het rood na het nieuws dat de Amerikaanse president Donald Trump positief is getest op het coronavirus . Het gemiddelde Europese aandeel gaat er dik 1,1 procent op achteruit. Vooral retailaandelen moeten verliezen slikken. Het luxeconcern Kering levert bijvoorbeeld 1,7 procent in en de Britse bazaar B&M European Value Retail zakt 2,7 procent.

Big Tech

Joe Biden

Voor een verklaring moeten we het mogelijk zoeken in een artikel dat we eerder deze week schreven over de economen van Bank of America. Die denken namelijk dat een overwinning van Joe Biden kan leiden tot een ommekeer op de beurzen, waarbij aandelen van de oude economie het beter zullen doen dan techaandelen. Dit omdat Biden beter voor de economie zou zijn en aandelen in de oude economie vooral winstgroei zien via economische groei.