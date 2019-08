Beste fonds ter wereld is eenmansbedrijfje

Wie zijn geld in januari toevertrouwde aan Vanda Capital is nu 248 procent rijker. Het Aziatische hefboomfonds tekent daarmee voor de beste jaarprestatie ter wereld. Saillant detail: het fonds wordt van thuis uit gerund door één man.

Drie jaar geleden zag Chin Eai Chong hoe de verrassende verkiezing van Donald Trump een waas van onzekerheid over de financiële markten wierp. Zijn pas opgerichte fonds Vanda Global Fund Ltd., opgestart met 24 miljoen dollar aan startkapitaal van vrienden en familie, stond op een jaarverlies van 50 procent. De Singaporees met Chinese roots overwoog zijn spaargeld te gebruiken om investeerders terug te betalen en zijn verlieslatende fonds op te doeken.

278% Jaarwinst Het hefboomfonds Vanda Capital boekte een jaarwinst van 278 procent.

Maar Chong zette door, en drie jaar later is Vanda het best presterende hefboomfonds van 2019. Data van het onderzoeksbureau Eurekahedge, dat wereldwijd meer dan 25.000 fondsen opvolgt, wijzen op een winst van 278 procent sinds januari. Ter vergelijking, Aziatische hefboomfondsen staan gemiddeld op 6 procent jaarwinst.

'Veel fondsenmanagers zouden drie jaar geleden hun biezen hebben gepakt en met een schone lei begonnen zijn', verklaart Chong aan het persbureau Bloomberg. 'Maar ik wilde investeerders bewijzen dat ik de juiste flow en groei in dit fonds kon brengen'.

Futures

Het fonds, dat Chong vernoemde naar de Vanda-orchidee, de nationale bloem van Singapore, beheert een vermogen van 194 miljoen dollar. Het belegt voornamelijk in beursgenoteerde futures en spreidt investeringen over meer dan 100 activaklassen. Van grondstoffen over staatsobligaties tot aandelen.

Futures zijn complexe derivaten die ofwel grote rendementen boeken of steile verliezen halen. En dat kan ook gezegd worden van de prestaties van Vanda Capital. Het fonds won 260 procent in 2017, maar verloor 50 procent in 2016 en 49 procent in 2018. 'Beleggen in futures is qua risicoprofiel vergelijkbaar met cryptomunten', zegt Eurekahedge-analist Mohammad Hassan. 'Maar Vanda kon in de moeilijke jaren '16 en '18 de verliezen veel meer beperken dan zijn sectorgenoten.'

Golden Boy

Beleggen in futures is qua risicoprofiel vergelijkbaar met cryptomunten. Mohammed Hassan Onderzoeksbureau Eurekahedge

De 45-jarige Chong, die voordien carrière maakte als investeringsbankier bij Standard Chartered, runt zijn fonds grotendeels alleen en van thuis uit. Er zit een vijftiental investeerders in het kapitaal. Het plan is om in de komende maanden een nieuwe kapitaalronde te organiseren.