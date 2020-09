'Bestuurders ECB steeds meer verdeeld over geldbeleid'

De raad van bestuur van de ECB is steeds meer verdeeld over het monetaire beleid. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van gesprekken met acht insiders.

Die verdeeldheid komt ook tot uiting in recente toespraken. ECB-directeur Yves Mersch suggereerde onlangs dat de ECB een afbouw van de stimulus moet overwegen. ECB-bestuurder Fabio Panetta daarentegen liet doorschemeren dat het beter is te veel te stimuleren dan te weinig.

Opvallend is dat de kritiek zich vooral richt op Lane. Als hoofdeconoom is het zijn taak op de vergadering van de raad van bestuur een voorstel te doen over het gepaste monetaire beleid en de communicatie over dat beleid.