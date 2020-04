Betaalspecialist Adyen nu groter dan ING én ABN AMRO

Adyen , de Nederlandse specialist in digitale betalingen , verschafte woensdagochtend beleggers een relatief geruststellende ' covid-19 update '. Over het eerste kwartaal steeg het aantal verwerkte transacties jaar op jaar 38 procent naar 67 miljard.

Onvermijdelijk was er echter vanaf half maart een impact van de lockdown in een groot deel van de westerse wereld om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Het bedrijf raamt dat in april de verwerkte transacties jaar op jaar zo'n 25 à 30 procent daalden, vooral als geval van de ineenstorting van het aantal reistransacties met 85 procent. In de retail zou e-commerce grosso modo de crisis in de 'bakstenen' winkels moeten compenseren.