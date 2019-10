Beter Bed vlamt na verkoop Duitse probleemdochter

Samen met de verkoop investeert Magical Honour ook 5 miljoen in Beter Bed. Dat gebeurt tegen 2,32 euro per aandeel, een premie van 36 procent op de slotkoers van vrijdag (1,708 euro).

De verkoop is een opluchting voor beleggers in het zwaar gehavende aandeel: Matratzen kampte met zwaar teruglopende verkopen door een 'gifmatrassenschandaal' op de Duitse thuismarkt en de concurrentie van onlineverkopen van matrassen. CEO John Kruijssen erkende vorig jaar in Het Financieele Dagblad dat Beter Bed zich compleet verkeken heeft op de snelle opmars van onlinespelers als Emma en Simba.