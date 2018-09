Beursexperts tippen op biotech en vastgoed

Tijdens de VFB-Dag van de Tips gaven de beursexperts redelijk wat kooptips voor biotech- en vastgoedaandelen. En voor achterblijvers.

Een tiental banken, vermogensbeheerders en beleggingsbladen gaven zaterdag kooptips tijdens de VFB-Dag van de Tips in ICC Gent.

Biotech

Test-Aankoop Invest bracht Mithra mee als tip. 'We kijken uit naar winstgevendheid op recurrente basis, vanaf 2020-2021', zei Stefan Pintjens. Met Estelle (anticonceptie) en Donesta (menopauze) heeft Mithra twee potentiële blockbusters in huis. 'Mithra is een gokje voor wie bewust is van de risico's.'

Inside Beleggen tipte op Oxurion , voorheen bekend als Thrombogenics. Hoofdredacteur Danny Reweghs vroeg het publiek vooruit te kijken. 'De beurskoers lijdt nog onder de teleurstelling van vroeger, terwijl Jetrea het verleden is, niet de toekomst.' Oxurion herpositioneert zich naar diabetische oogziekten.

Patrick Casselman (BNP Paribas Fortis) wees erop dat diagnosticabedrijf Biocartis nog steeds rond de introductieprijs noteert uit 2015. En ondertussen hebben de Mechelaars wel een hele weg afgelegd. 'Biocartis is achtergebleven. Nochtans was er een groeiversnelling in de eerste helft van het jaar, mede dankzij een succesvolle lancering in de VS.' Volgens Casselman is Biocartis ook een aantrekkelijke overnamekandidaat.

Vastgoed

Dirk Peeters (Leleux AB) vindt de specialist in winkelvastgoed Wereldhave koopwaardig, dat is voor alle duidelijkheid de Nederlandse moedergroep boven Wereldhave Belgium. Het aandeel leed de voorbije maanden onder de plannen van de regering om een vennootschapstaks door te voeren voor beursgenoteerd vastgoed. Maar voor Belgische beleggers is er ook positief nieuws. 'Normaal verdwijnt de Nederlandse bronheffing, waardoor het nettodividendrendement stijgt van 5 naar 5,9 procent.'

Smart Capital pikt Qrf op, ook gespecialiseerd in winkelpanden, maar enkele maatjes kleiner. Het aandeel is fors naar beneden gedonderd onder meer door een conflict met de belangrijke huurder H&M. 'Wij denken niet dat winkels gaan verdwijnen en vinden 22 euro per aandeel een faire waarde', zegt Sam Hollanders. Dat geeft een opwaarts potentieel van 35 procent.

Rik Dhoest van Nagelmackers raadde VGP aan, een vastgoedprojectontwikkelaar. Dhoest waardeert de stappen van VGP om uit te groeien tot een pan-Europese ontwikkelaar, met de eerste stappen in de Nederlandse en Italiaanse markt. De waardering is oké, tegen 13 keer de verwachte winst van 2018 en een brutodividendrendement van 1,5 procent.

Gevallen engelen

Kristoff Van Houte (Kroffinvest) heeft het naar eigen zeggen voor 'gevallen engelen', zoals Bekaert dat sinds 2017 zowat gehalveerd is. Bekaert heeft een zwak eerste jaarhelft achter de rug met een marge van 5,1 procent, tegenover een target van 10 procent. Van Houte bekijkt het op langere termijn en wijst op het belang van de familiale controle. 'Het dividend is belangrijk bij Bekaert.'

Werner Wuyts van Dierickx Leys Private Bank schoof met Melexis eveneens een familiebedrijf naar voor. 'Dit aandeel voldoet aan onze selectiecritiera: hoge kwaliteit van producten, sterke balans en een redelijke voorspelbaarheid van de resultaten.'

Pierre Huylenbroeck (Mister Market Magazine) kwam met het weinig geliefde Euronav op de proppen. 'Euronav is chronisch ongeliefd want beleggers haten onzekerheid.' De tankertarieven zijn erg cyclisch en volgens specialisten komt de markt pas vanaf 2020 in evenwicht. Huylenbroeck wijst erop dat Euronav een beresterke marktpositie heeft en dat de boekwaarde 9 euro per aandeel overstijgt. Dat is ruim 40 procent meer dan de beurskoers.