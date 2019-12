Beursexperts verkiezen de underdogs voor 2020...

Een labo van UCB in Eigenbrakel. UCB is een van de topfavorieten voor analisten in 2020.

Met Orange Belgium, CFE en UCB als topfavorieten schuiven de beursexperts de achterblijvers op de Brusselse beurs naar voren.

Tradities zijn er om in ere te houden. Voor het 24ste jaar op rij polste De Tijd naar de favorietenlijstjes bij 14 analistenteams, 11 beurshuizen, vermogensbeheerders en privaatbankiers en 3 beleggingsbladen. We vroegen elk team een top vijf door te sturen in volgorde van voorkeur. Dat leidde tot deze tien oogappels voor 2020.

1. Orange Belgium

De koers van Orange Belgium geraakt al zeven jaar met moeite boven 20 euro, maar volgens de beursexperts is de uitbraak op komst. Ze delen daarmee de visie van topman Michaël Trabbia tijdens onze CEO Talks. De ‘challenger’ is vandaag de oogappel in de telecommarkt, want de twee rivalen, Proximus en Telenet, staan op geen enkel kooplijstje. ‘We verwachten in 2020 een verdere winstgroei dankzij een aanhoudend sterk commercieel momentum in combinatie met kostenbesparingen’, zegt BNP Paribas Fortis. Die lagere kosten moeten onder meer komen van lagere groothandelstarieven voor de kabel. Die worden bepaald door de toezichthouder BIPT. ‘Het onlangs gelanceerde aanbod Love Duo (internet + mobiel abonnement) dat focust op kabelknippers zal ook in 2020 de Belgische markt beroeren. We zouden daar bewijzen van moeten zien bij de publicatie van de vierdekwartaalcijfers’, zegt ING. ‘Orange Belgium kiest voor eenvoudige aanbiedingen. Dat lokt klanten’, zegt Puilaetco Dewaay. KBC Securities sluit niet uit dat de Franse moedergroep Orange op termijn de minderheidsaandeelhouders uitkoopt. Verschillende beursexperts wijzen ook op een risico: de komst van een vierde mobieletelecomspeler in België. Maar de meesten denken dat de wens van vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) niet zal uitkomen.

2. CFE

Met CFE kiest het analistenheir eveneens voor een achterblijver. ‘Het aandeel bodemde deze zomer uit op het laagste niveau van de voorbije vijf jaar, waarmee de aanvang van een opwaartse cyclus werd aangevat’, zegt De Belegger. ‘De bagger- en bouwgroep noteert 40 procent onder de historische piek van 2017’, signaleert Test-Aankoop Invest. ‘De tegenvallende conjunctuur leidde tot minder aanbestedingen en overcapaciteit.’ ING beaamt: ‘De waardering is historisch laag.’ De analisten geloven echter in beterschap. ‘De bouw-

activiteiten zijn niet langer verlieslatend en het paradepaardje DEME (baggerdochter) gaat een veel beter 2020 tegemoet’, vervolgt Test-Aankoop Invest. ‘De grotere vraag naar hernieuwbare energie zal het orderboekje van CFE/DEME ten goede komen, niet alleen in Europa, maar ook steeds meer in de VS’, zegt ING. Leo Stevens & Cie benadrukt dat de baggersector een oligopolie is. De Belgisch/Nederlandse bedrijven DEME, Boskalis, Van Oord en Jan De Nul verdelen de markt. ‘De windactiviteit op zee is de sterkste groeimotor. Maar DEME kijkt ook al verder dan morgen. De testen om mangaanknollen op de oceaanbodem te ontginnen zijn begonnen. Een mogelijk nieuwe groeiaandrijver.’ ‘De vereenvoudiging van de groepsstructuur naar een zuivere maritieme dienstverlener - dus de verkoop van de bouwactiviteiten of de samenvoeging ervan met die van Ackermans & van Haaren- kan op termijn extra waarde naar boven brengen’, voegt De Belegger er nog aan toe.

3. UCB

‘Het beleggerssentiment en de verwachtingen voor UCB zijn laag. Het aandeel is in 2019 achtergebleven, onder meer door tegenvallers in de pijplijn’, zegt PuilaetcoDewaay. ‘Na enkele tegenslagen krijgt een osteoperosemiddel (romosozumab) goedkeuring in alle belangrijke markten.’ Donderdag kreeg UCB groen licht van Europa. Ook Dierickx Leys Private Bank is tuk op UCB. ‘De biofarmagroep heeft de leemte van Zyrtec (allergie) en Keppra (epilespie), waarvan de patenten vervallen zijn, goed opgevuld met Cimzia (Crohn), Vimpat (epilepsie) en Neupro (Parkinson). En met de overname van Ra Pharmaceuticals is de pijplijn aan nieuwe medicijnen nog wat breder.’ Zo is UCB, net als Argenx, actief in de behandeling van de spierziekte MG, zowel via een eigen middel als via zilucoplan, het middel van Ra Pharmaceuticals. UCB nam de Amerikaanse biotechgroep afgelopen jaar over voor 2,1 miljard dollar. ‘Na de overname van Ra blijft de schuldgraad van UCB draaglijk’, weet Dierickx Leys Private Bank. Leleux AB is ook tuk op UCB, maar dan via de monoholding Tubize. ‘De onderwaardering bedraagt bijna 40 procent. Dat is interessant bij een mogelijke overname van UCB.’ Blijft de vraag of dat voor de familie een optie is.

Favorieten voor 2019 waren schot in de roos Wie op 31 december 2018 zijn karretje vollaadde met de tien Belgische beursfavorieten die in De Tijd verschenen, heeft na 11,5 maanden een rendement inclusief nettodividenden van 39 procent. De absolute toppers waren Barco (+116%) en Euronav (+68%). Minstens even belangrijk voor het rendement is dat de analisten de missers van het jaar hebben ontlopen, zoals Colruyt (-23%) en Biocartis (-36%). Het rendement ligt ruim de helft hoger dan de winst van de Bel20-Net returnindex (+24%), die rekening houdt met de nettodividenden. Voor de buitenlandse oogappels is het plaatje eerder gemengd. NN, Aegon en X-Fab misten de beursrally. De twee meest vernoemde aandelen, Microsoft (+54%) en Walt Disney (+38%), waren wel een voltreffer. Gemiddeld genomen stegen de koersen van de tien buitenlanders met 16 procent, tegenover een klim van de MSCI World Euro-index met 26 procent.

4. Argenx

Ondanks een koersklim van ruim 400 procent in twee jaar tijd is het Gentse Argenx met lengtes voorsprong het favoriete biotechaandeel van het moment, merkt Inside Beleggen op. ‘We gaan ons in 2020 niet vervelen met Argenx. Het belangrijkste nieuws zijn de fase 3-resultaten van het antilichaam efgartigimod voor de spierziekte MG. Die worden in de tweede jaarhelft verwacht’, zegt het beursblad. ‘Als ze positief zijn, kan dat middel tegen eind 2021 op de markt komen.’ In de behandeling van MG heeft Argenx een voorsprong op UCB. In de eerste helft van 2020 worden fase 2-resultaten verwacht voor de behandeling van de huidziekte PV met efgartigimod. Ook bij Van Lanschot Bankiers is Argenx de topfavoriet. ‘De groep beschikt nog tot diep in 2021 over voldoende cash. En Argenx heeft een goedgevulde pijplijn met ook cusatuzumab (AML, bloedkanker, fase 2), ARGX-117 (preklinische fase, auto-immuun) en ARGX-118 (preklinische fase, luchtwegenontsteking). Wat opvalt: de liefhebbers van Argenx hebben UCB niet op hun lijstje staan, en omgekeerd. Analisten kiezen met andere woorden partij, hoewel het om twee totaal verschillende soorten aandelen gaat. UCB staat bekend als een goedehuisvaderaandeel met een regelmatig dividend, terwijl Argenx eerder is weggelegd voor dynamische beleggers.

5. Fagron

Fagron , de leverancier van apotheken en ziekenhuizen, staat op het favorietenlijstje van Degroof Petercam. ‘Fagron heeft nog wat groeiversnellers in huis, zoals de verkoop van eigen merkconcepten, denk aan Trichoconcept tegen haaruitval, en de fabriek voor steriele bereidingen in de VS, die de komende jaren in omzet moet verdubbelen.’ Ook Kepler Cheuvreux, de partner van Belfius, schuift Fagron naar voor. ‘We houden bij Fagron van de combinatie van de grote voorspelbaarheid van de winst, de hoge cashgeneratie en het marktleiderschap.’ Kepler Cheuvreux verwacht de komende drie jaar een jaarlijkse groei van de omzet met 7 procent en van de winst met 10 procent. Nagelmackers juicht de overname van Cedrosa toe, een Mexicaanse speler. ‘Het management van Fagron ziet gelijkenissen met de Braziliaanse markt tien jaar geleden, een markt die Fagron eigenhandig wist uit te bouwen en te exploiteren.’

6. D’Ieteren

De autodienstengroep D’Ieteren heeft het momentum mee. ‘De groep verhoogde de winstgroeiprognose voor 2019 van 25 naar 35 procent’, brengt Dierickx Leys Private Bank in herinnering. D’Ieteren bestaat de facto uit twee afdelingen: D’Ieteren Auto, de grootste autoverdeler in ons land met een focus op Volkswagen-merken, en Belron, de wereldmarktleider in het herstellen en vervangen van autoruiten. ‘We verwachten een sterke groei van Belron, dat in de VS op volle snelheid draait. En de autodistributie blijft een stabiele cashflowmachine.’ Oh ja, er is nog die derde divisie Moleskine (luxeschriftjes), de weinig geslaagde overname van gewezen CEO Axel Miller. ‘Er is potentieel om de marges gevoelig te verbeteren’, zegt Degroof Petercam. Tot slot vindt het beurshuis de waardering van slechts 7,6 keer de verwachte winst voor 2020 interessant.

7. Umicore

De aandelen van Umicore hebben een roetjsbaanjaar achter de rug. De verwachtingen voor de kathodebusiness werden verlaagd. Die kathodes worden gebruikt voor herlaadbare batterijen, onder meer in e-wagens. ‘De structurele shift naar een elektrisch wagenpark is geen rechte lijn’, zegt Puilaetco Dewaay. ‘Er waren de forse subsidieverlagingen in China en veiligheidsissues in Zuid-Korea. Vanaf 2020 verwachten we dat de meeste kopwinden voor Umicore achter ons liggen.’ Ook Test-Aankoop Invest is enthousiast. ‘De domeinen waarin Umicore actief is - katalysatoren, kathodes en recyclage - winnen aan relevantie door de strengere uitstootnormen en door de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen.’

8. AB InBev

AB InBev is de zoveelste ‘achterblijver’ in deze top tien. ‘Sinds de piek van eind 2015 verloor AB InBev circa de helft van zijn beurswaarde’, zegt Leleux AB. ‘Afkalvende marktaandelen, de hoge schuldgraad, krimpende biervolumes en de knip in het dividend zijn de oorzaken.’ Leleux AB ziet een koersherstel op twee benen: de winstgevendheid moet toelaten de schuld af te bouwen, terwijl nichestrategieën (alcoholvrij bier en duurdere premiumbieren) opnieuw tot groei moeten leiden. ‘We verwachten in 2020 een herstel van de marges in Brazilië, een groter marktaandeel in Mexico en beterschap in de VS’, vult KBC Securities aan.

9. Euronav

‘Tegen de huidige koersen is Euronav een koopje’, zegt Test-Aankoop Invest over de vervoerder van olie op zee. ‘U betaalt slechts iets meer dan de boekwaarde en volgens ons zullen de transporttarieven hoog blijven omdat het tankeraanbod slechts met mondjesmaat toeneemt.’ BNP Paribas Fortis ziet verschillende elementen die de tankerrederijtarieven positief zullen beïnvloeden: een krimpend orderboekje voor de bouw van nieuwe tankers, de verschroting van oudere tankers, de boycot van Iraanse tankers en de langere vaarafstanden door de toenemende olie-export vanuit de VS naar Azië. Eind oktober kondigde Euronav als eerste Belgische bedrijf een kwartaaldividend aan.

10. Ackermans

Als we de indirecte stemmen meetellen, is niet Orange Belgium, maar CFE de topfavoriet voor 2020. Ook BNP Paribas Fortis en Van Lanschot Bankiers verwachten volgend jaar een boost bij CFE/DEME. Maar ze verkiezen daarvan onrechtstreeks te profiteren via hoofdaandeelhouder Ackermans & van Haaren . ‘Door de oplopende cashberg heeft Ackermans ruimte om een forse pluk eigen aandelen in te kopen en de achtergebleven beurskoers op te krikken’, zegt BNP Paribas Fortis. ‘We zien bovendien een herstel bij het kleinere Sipef (palmolie), terwijl private banking en (zorg)vastgoed recurrente sterkhouders zijn.’

11. De eervolle vermelding

Zeven bedrijven vallen net buiten de top tien, maar verdienen een eervolle vermelding wegens twee nominaties op een favorietenlijstje. Van Lanschot Bankiers gelooft in het Solvay van Ilham Kadri. ‘Het brutodividendrendement van de chemiereus ligt boven 4 procent. We zien dat cijfer de komende jaren licht stijgen. Sinds 1982 is het dividend nooit verlaagd.’

Nog in de industrie is de herstelbeweging bij Ontex ingezet na een aantal moeilijke jaren. Ze zal in 2020 aan momentum winnen, meent BNP Paribas Fortis. ‘We rekenen voor Resilux in 2020 en de volgende jaren op een geleidelijke, stevige groei met recyclage als de nieuwe groeipool’, zegt Inside Beleggen.

Ook Sofina geraakte net niet in de top tien. ‘De holding heeft bewezen op lange termijn de beurs te kloppen. Het beheer gebeurt door professionals en de kosten zijn laag in verhouding tot de activa van 7 miljard euro’, zegt PuilaetcoDewaay.

De zorgvastgoedspeler Aedifica bevestigt met zijn ‘vrij duur’ bod op het Finse Hoivatilat zijn status als groeibedrijf, zegt Leleux AB. ‘En de waardering is correct.’ Test-Aankoop Invest tipt Xior omdat het gelooft in het potentieel van de niche van studentenkoten.’