Beursgang K-Popsensatie belooft Big Hit te worden

Een foto van de boysband BTS in een winkel in Seoel

De beurs van Seoel verwelkomt donderdag Big Hit Entertainment, het bedrijf boven de K-popsensatie BTS. Er zijn indicaties dat het aandeel snel zal verdubbelen. Al zijn daar meerdere dagen voor nodig.

Hoe hoog springt de koers van Big Hit Entertainment op de eerste beursdag? Die vraag houdt beleggers in Zuid-Korea en K-popliefhebbers wereldwijd al dagen bezig.

Donderdag in de vroege uurtjes Belgische tijd kennen we het antwoord. Supergeweld moeten we niet verwachten: de koerssprong is de eerste dagen technisch beperkt tot maximaal 30 procent.

K-Pop, blinkende business met duister kantje De Beatles en de Stones heten vandaag BTS en BLACKPINK en komen uit Zuid-Korea, waar in een rotvaart perfect gepolijste popgroepen worden geboetseerd in talentfabrieken. K-pop, met zijn catchy deuntjes en gemillimeterde choreografie, is een miljardenindustrie met devote fans tot in Vlaanderen. Maar achter de blinkende façade schuilt een donker kantje.

De beursintroductie van Big Hit Entertainment heeft - net zoals de nummers van de boysband BTS meteen bovenaan op de hitlijsten prijken - een ware hype veroorzaakt. De introductiekoers werd vastgelegd op 135.000 won per aandeel, maar afgaande op de prijzen die aanstaande aandeelhouders op lokale ‘over-the-counter’-markten vragen, is er nog veel potentieel. Op die markten doen prijzen tussen 350.000 en 370.000 won de ronde. Beleggers lijken er dus van uit te gaan dat een aandeel Big Hit twee tot drie keer meer waard is dan de introductieprijs.

Storm

De kleine beleggers liepen storm voor de aandelen van Big Hit Entertainment. Het muziekbedrijf bood 7,1 miljoen aandelen aan tegen 135.000 won, wat het op 3,5 miljard euro waardeert.

Slechts 20 procent van de aandelen was voorbehouden voor particuliere beleggers, de rest gaat naar institutionelen. De tranche voor kleine beleggers werd liefst 607 keer overschreven, wat betekent dat de meeste van hen maar een fractie krijgen van waarop ze hoopten.

Dynamite, de jongste hit van BTS

Is Big Hit het dat allemaal waard? Momenteel steunt het door Bang Si-hyuk opgerichte bedrijf hoofdzakelijk op het succes van BTS. Om van Big Hit een Koreaanse versie te maken van Universal Music Group moet hij nog andere artiesten aantrekken en hun hits wereldwijd verspreiden. Hij zou ook een andere richting kunnen uitgaan, andere content toevoegen en een exporteur worden van de Koreaanse cultuur, opperde Bloomberg onlangs in een opiniestuk.

Gladjes en afgelikt

Of u van K-pop houdt, is een kwestie van smaak en van persoonlijke affiniteit met het genre. De songs en videofilmpjes zijn bijzonder professioneel gemaakt, maar het productieproces heeft weinig oog voor menselijke waardigheid, merkte De Tijd een paar weken geleden op.

De songs zijn gladjes en afgelikt, en zo zien ook de zangers en zangeressen er uit. Ze hebben trouwens een hoog hermafrodietgehalte: de jongens zien er bijna uit als meisjes, de meisjes bijna als jongens. De pastelkleuren waarin de filmpjes baden, verhogen de dubbelzinnigheid nog.