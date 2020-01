Beursgang Saudi Aramco nog ietsje meer 'mega'

De 450 miljoen extra aandelen waar Saoedische beleggers gretig op intekenden kunnen in het westen de scepsis over de oliereus niet wegnemen.

Saudi Aramco mag zich nu wel definitief tot 'grootste beursintroductie aller tijden' kronen. Goldman Sachs heeft luidens een mededeling de voorbije weken 450 miljoen extra aandelen van de Saoedische oliereus verkocht om de vraag van beleggers te voldoen.

Een vraag die uitsluitend van beleggers in Saoedi-Arabië zelf en de naburige Golfstaten komt. De beursgang is een hoeksteen van de ambitie van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman om zijn land economisch te hervormen.

En terwijl buitenlandse beleggers bedankten voor de stevige waardering en bijhorende 'road shows' afgeblazen werden, zagen lokale beleggers het bijna als hun patriottische plicht om in te tekenen. Riaad zette ook een charmeoffensief in: beleggers kregen goedkoop krediet om in aandelen te kopen en wie zijn stukken zes maanden bijhoudt, zal een bonusaandeel ontvangen.

In totaal heeft Saudi Aramco zo 110,4 miljard riyal (29,4 miljard dollar) opgehaald en onttroond zo duidelijk de Chinese e-commercereus Alibaba als grootste beursintroductie aller tijden. Met dat verschil dat Alibaba in 2014 met succes naar Wall Street trok en dat vorig jaar nog eens overdeed met een geslaagde tweede notering in Hong Kong.

Saudi Aramco, daarentegen, noteert alleen op de Saoedische aandelenmarkt Tadawul, 'off limits' voor de meeste beleggers in de wereld. Bovendien noteert zelfs na de extra schijf slechts 1,7 procent van de 200 miljoen uitstaande aandelen op de beurs.