Beursgang van Spotify heeft nijdige kantjes

Europese Zuckerberg

Als één Europese techondernemer in de buurt komt van de mythische status van Facebook-oprichter Mark Zuckerberg, dan is het Daniel Ek. De Zweed richtte Spotify op in 2006, samen met zijn zakenpartner Martin Lorentzon. Muziekfans zworen toen nog bij cd’s en mp3’s, maar Ek besefte dat de toekomst lag in streaming tegen betaling.

Een visie die voortvloeide uit zijn passie voor muziek, gecombineerd met zijn ervaring als internetondernemer. Ek bouwde al op zijn 13de websites tegen een vriendenprijsje, een manier om toch wat luxe te kunnen kopen in een eenoudergezin dat het niet breed had.

Tegen de laatste bekende waardering van 20 miljard dollar is zijn belang van 9,3 procent in het bedrijf al 1,9 miljard dollar waard. Een beursgang tegen een nog hogere waardering zou van Ek, die pas 35 werd, een multimiljardair maken. In Europa zijn ondernemers die erin slagen om door te groeien naar dat kransje superrijken nog altijd erg dungezaaid.