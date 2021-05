Beursmanie doet omzet exploderen bij Robinhood

De beleggersstampede die aandelen als GameStop eerder dit jaar naar ongekende hoogten joeg, levert de populaire Amerikaanse beursapp Robinhood een recordomzet op.

De beursstorm die begin dit jaar losbarstte op Wall Street toen een klein leger beleggers volop in aandelen van de spelletjesketen GameStop begon te traden, heeft Robinhood duidelijk geen windeieren gelegd. De beursapp, die de klanten gratis orders aanbiedt in ruil voor het vermarkten van die orders, blijkt over de eerste drie maanden een recordomzet te hebben gedraaid.

Robinhood verdient geld door de orders van zijn klanten door te zenden naar handelshuizen, die de transacties vervolgens uitvoeren. Het geld dat Robinhood ontvangt voor het toezenden van die transacties - 'payment for order flow' - maakt de hoofdmoot uit van de omzet van het bedrijf.

331 miljoen Robinhood puurde in het eerste kwartaal een omzet van 331 miljoen dollar uit het doorzenden van de transactiegegevens van zijn klanten naar handelshuizen.

Volgens documenten die Robinhood indiende bij de Amerikaanse financieeltoezichthouder zag Robinhood dat deel van zijn omzet in het eerste kwartaal oplopen tot 331 miljoen dollar. Dat is drie keer meer dan de 91 miljoen dollar die het bedrijf in het eerste kwartaal van vorig jaar puurde uit het doorzenden van de transactiegegevens.

Robinhood, dat niet actief is in ons land, werd ruim zeven jaar geleden opgericht, maar groeide vooral vorig jaar uit tot een fenomeen in de beleggerswereld. De app wist bij de start van de coronacrisis een nieuw publiek aan te spreken dat de lockdownverveling wilde tegengaan door in aandelen te beginnen handelen.

Zelf naar de beurs

Intussen is Robinhood zichzelf aan het klaarstomen om naar de beurs te gaan. Mogelijk waagt het bedrijf nog voor de zomer de sprong naar Wall Street. Begin dit jaar tankte Robinhood nog 3,4 miljard dollar bij nieuwe en bestaande aandeelhouders.

Robinhood kreeg begin dit jaar bakken kritiek over zich heen toen het de handel in GameStop en andere gehypete aandelen tijdelijk aan banden legde.

Dat geld was noodzakelijk omdat de beleggersboom rond GameStop en andere aandelen Robinhood verplichtte om bij zijn tradingpartners steeds meer cash opzij te houden als onderpand voor risico's. Net om die risico's in te perken besloot Robinhood eind januari een tijdlang het kopen van aandelen van GameStop en andere zwaar gehypete bedrijven aan banden te leggen. De beslissing veroorzaakte een storm aan protest en Robinhood werd bedolven onder rechtszaken.