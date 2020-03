Beursmiljardairs beginnen weer te kopen

Enkele superbeleggers die in het verleden de beurzen met veel voorsprong wisten te kloppen, durven weer aandelen te kopen. Velen verdienden al goed aan deze crisis.

Bill Ackman: 'De hel komt eraan'

Pershing Square, het hefboomfonds van Bill Ackman, is een van de weinige instellingen die publiekelijk toegeeft veel verdiend te hebben aan de crisis. Ackman gokte begin maart op een beurscrash. Een investering van 27 miljoen dollar in opties met uitoefenprijzen die niemand voor mogelijk hield, bracht Pershing 2,6 miljard dollar op. Die enorme winst helpt de daling van de gewone aandelenportefeuille van Pershing te compenseren.

Miljoenen mensen gaan sterven, en zeker 1 miljoen Amerikanen. Dat is gewoon wiskunde. Bill Ackman CEO Pershing Square Holdings

Ackman gaf op 17 maart een bijna hysterisch interview aan de tv-zender CNBC. 'De hel komt eraan. Miljoenen mensen gaan sterven. En zeker 1 miljoen Amerikanen. Dat is gewoon wiskunde', orakelde de Harvard-gediplomeerde miljardair. 'Tot we een vaccin vinden, zal de economie door een depressie gaan.' Hij riep op de Amerikanen een maand thuis te laten zitten, terwijl de overheid de lonen betaalt. Zelf evacueerde hij zijn gezin uit New York.

Intussen keerde Ackman zijn kar. Na de crash is hij 'weer positief' over de markten. De indekkingsstrategieën tegen een beursdaling zijn opgeheven. Ackman gebruikt de verzilverde winst om weer te kopen. Hij kocht aandelen van de koffieketen Starbucks, een participatie die hij eind januari van de hand had gedaan toen de keten haar shops in China sloot. Hij kocht de stukken bijna 40 procent goedkoper terug. 'Voorts kochten we aandelen van Agilent, Berkshire Hathaway en Hilton.'

'We zien de markten volatiel blijven. Daardoor kunnen nieuwe kansen ontstaan die interessanter zijn dan onze huidige beleggingen', meldde Pershing Square Holdings, dat 8 miljard dollar beheert. U kunt het aandeel kopen op de beurs van Amsterdam. Sinds het uitbreken van de coronacrisis beperkte de koersval zich tot zo’n 10 procent.

Ook andere miljardair-beleggers deden al goede zaken. De hedgefundgroep Citadel van Kenneth Griffin staat op lichte winst sinds Nieuwjaar. ‘Dankzij een zeer diverse strategie met veel shortselling’, zei een insider aan de beurssite Invezz.

Bill Miller: 'Koopkans van mijn leven'

Bill Miller, de 70-jarige voorzitter en hoofdstrateeg van de hedgefundgroep Miller Value Partners, staat sinds twee weken aan de koopzijde. 'Ik gooi niet al mijn geld tegelijk in de strijd, maar koop nu in lagen', zei hij in een interview met CNBC. 'Dit is een van de beste koopkansen van mijn leven.'

Er zijn in mijn volwassen leven vier grote koopkansen geweest. Dit is de vierde. Bill Miller voorzitter en hoofdstrateeg Miller Value Partners

'Er zijn in mijn volwassen leven vier grote koopkansen geweest. De eerste was bij de Vietnamoorlog en de oliecrisis in 1972 tot 1974, de tweede op het hoogtepunt van de economische crisis in 1982. De derde na de crash op Zwarte Maandag 19 oktober 1987. Dit is de vierde.'

'Alleen als het nieuws over de pandemie radicaal veel slechter wordt - en dan bedoel ik nog veel erger dan de al zeer erge scenario's waar we nu rekening mee houden -, kan ik mis zijn. Ik vermoed dat naarmate corona de wereld langer in haar greep houdt, de angst geleidelijk zal verzwakken en de beurzen weer hoger kunnen.'

In zijn vorige job bij Legg Mason klopte Miller als belangrijkste portefeuillemanager 15 jaar na elkaar de markt. Vorig jaar haalde hij een rendement van 120 procent.

Warren Buffett: ‘Ik drink meer Coca-Cola’

Voelt superbelegger Warren Buffett zich met 125 miljard dollar cash als een kind in een speelgoedwinkel? Niemand heeft meer centen om te spenderen, terwijl een van zijn wijsheden ‘Be greedy when others are fearful’ – wees hebberig als anderen angstig zijn – nu toch wel geldt. Buffett laat weinig in zijn kaarten kijken. Tijdens de financiële crisis in 2008 wachtte hij ook lang vooraleer te kopen. En hij deed dat voorzichtig. Zo hielp hij Goldman Sachs uit de put, niet door aandelen te kopen maar door instrumenten die hem recht gaven op een vaste rente.

Buffetts holding Berkshire Hathaway zag de waarde van haar grootste tien participaties, waaronder Apple, Coca-Cola, Bank of America en Delta Air Lines, al met zo’n 70 miljard dollar zakken. Voor nieuwe investeringen kan hij in het bestuur niet meer terecht bij Bill Gates. De Microsoft-stichter nam in maart ontslag uit al zijn bestuursfuncties in bedrijven, waaronder ook Berkshire, om zich op zijn filantropische projecten toe te leggen.

Je kan de markt niet timen. Doe gewoon een intelligente aankoop tegen een prijs die je in je hoofd hebt. Warren Buffett CEO Berkshire Hathaway