Beursrally gaat crescendo

Het is eens wat anders: voor één keer halen beleggers de mosterd niet op Wall Street - waar Nasdaq donderdagavond het lange weekend inging met een versie piek - maar in China. Daar zette de CSI300, de korf van 300 Chinese steraandelen, na een spurt van dik 5 procent een vers hoogtepunt in vijf jaar neer.

'Natuurlijk is de sterke stijging van het aantal besmettingen op korte termijn geen goed nieuws voor het tempo waartegen de economie heropend kan worden', zegt Deutsche Bank-strateeg Jim Reid in zijn ochtendbrief. 'Maar zolang we in deze golf veel minder overlijdens zien, kan dat ons op middellange termijn vertrouwen geven dat we er beter in slagen het virus te behandelen of de meest kwetsbaren te beschermen'.