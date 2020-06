Beursrally wint vaart

Signalen dat de Europese economie sneller dan verhoopt uit het diepe dal klautert, voeden de beursrally.

Het is net als de initiële ineenstorting, een remonte die even met de ogen doet knipperen: volgens de maandelijks rondvraag van onderzoeksbureau IHS/Markit is de Franse economie deze maand weer aan het groeien.

Dat leert tenminste de invloedrijke barometer van IHS/Markit, die ook prominent op de boordtabel van Europese centraal bankiers staat. Die polst maandelijks bij zo'n 5.000 aankoopdirecteurs in de eurozone naar hun inschatting van de economie en distilleert daaruit een cijfer. Een cijfer boven 50 wijst op een aantrekkende economie, onder 50 op een krimp. Welnu: in april steeg de Franse index opvallend hard, van 32,1 - een depressieniveau - naar 51,3 punten.

In april en mei had het Franse ondernemersvertrouwen een nooit geziene duik genomen. Veronrustend, aangezien de tweede economie van de eurozone al over het eerste kwartaal - met slechts enkele weken lockdown om de verspreiding van het coronavirus in te dammen - tegen een recordkrimp aankeek.

De snelle opklaring van het ondernemersvertrouwen is dus hoopgevend en een signaal dat de snelle 'déconfinement' die Frankrijk vanaf 11 mei doorvoerde, de economie een stroomstoot heeft gegeven.

In Duitsland en de eurozone is de remonte van het ondernemersvertrouwen iets minder spectaculair dan in Frankrijk, maar evengoed frappant. De barometer herstelde in juni een stuk sterker dan verwacht, van 31,9 naar 47,5 punten. In april was de de index bij de piek van de lockdown nog naar een historisch dieptepunt van 13,6 punten gezakt.

Eerder wees ook al de nieuwe wekelijkse conjunctuurbarometer van de Bundesbank op een snelle herstelbeweging: volgens die maatstaf boekte de Duitse economie in de 13 weken tot 21 juni ruim 6 procent herstel tegenover de 13 voorgaande weken.

Beleggers hebben met een rally van van zo'n 40 procent sinds het dieptepunt in maart al een stevig voorschot genomen op het economisch herstel. Dit mede dankzij de nooit geziene stimulus van centraal bankiers.

De Euro Stoxx50 koerst dankzij het hoopgevend nieuws opnieuw 1,8 procent hoger op 3.299 punten en noteert nu 38 procent boven het dieptepunt van maart. In Brussel heeft de Bel20 er een rally van 35 procent op zitten, al noteert de Belgische aandelenkorf nog altijd 19 procent onder de jaarpiek van 17 februari. Wat vooral ondertreept hoe hart de crash van 17 februari tot 17 maart was.