Beursstrategen ING België: 'Hoed u voor zomercorrectie'

De rally van de aandelenmarkten blijft niet duren, denkt ING België. Het economisch herstel zal lang- en moeizaam verlopen. De bank raadt beleggers aan voor kwaliteit te gaan zonder technologie te negeren.

De dolle rit die de beurzen in het eerste halfjaar hebben gemaakt, heeft velen met verstomming geslagen. Op de snelste beurscrash ooit volgde het snelste herstel. 'Er heerst vandaag bijna euforie op de aandelenmarkten. Een euforie die de grondstofmarkten niet delen', zegt strateeg Luc Charlier.

Dat mooie liedje blijft volgens hem niet duren. Het economisch herstel zal zeer traag verlopen, terwijl het beursherstel deels steunt op de overvloed aan liquiditeit. Als de markt oog begint te krijgen voor de economische realiteit en de bedrijfswinsten, stokt de rally, vreest hij. Volgens een recente prognose zou de wereldwijde winst per aandeel dit jaar met 25 procent dalen. In de tweede jaarhelft zullen beleggers weer minder risico durven te nemen, verwacht Charlier. Hij sluit niet uit dat in de zomer een correctie plaatsvindt.

De ING België-strateeg geeft beleggers de raad voorzichtig te zijn. Dat betekent dat ze hoogrentende obligaties en riskantere aandelen het best links laten liggen. Op het vlak van bedrijfsobligaties zijn bedrijven met veel schulden te mijden, benadrukt hij. Wat aandelen betreft zou hij groeiaandelen zoals de Amerikaanse technologiereuzen zeker in portefeuille houden en daarnaast in kwaliteitsaandelen investeren: bedrijven met recurrente inkomsten en een gezonde balans. Hij denkt aan sectoren als gezondheidszorg, basisconsumptie en IT.

V is schijn

De spectaculaire remonte van de beurzen lijkt een V-vormig herstel van de economie te impliceren, maar dat is slechts schijn, waarschuwt hoofdeconoom Peter Vanden Houte. 'Na het zeer slechte tweede kwartaal verwachten we een zeer goed derde kwartaal, maar dat is alleen te danken aan de versoepeling van de lockdowns.' Na de krimp van 12,7 procent in het tweede kwartaal in de eurozone zou het derde kwartaal 10,1 procent groei geven en het vierde 2,2 procent. ING België denkt dat de kwartaal-op-kwartaalgroei in de loop van 2021 terugvalt tot 0,5 procent.