Beurswaakhond doorkruist Ackmans spacdeal met Universal Music

Lady Gaga is een van de vele muziekartiesten die UMG in huis heeft.

Bill Ackmans blancochequebedrijf moet op zoek naar een nieuwe prooi, nu de geplande deal met Universal Music Group strandt op bezwaren van de Amerikaanse beurswaakhond. Ackman doet de deal dan maar via zijn hedgefonds Pershing Square.

Begin juni raakte bekend dat de Amerikaanse investeerder Bill Ackman met Vivendi onderhandelde over de aankoop van een belang van 10 procent in Universal Music Group (UMG). Dat zou gebeuren in het kader van de geplande afsplitsing en aparte beursnotering van de muziekgroep.

Het Franse media- en entertainmentconcern Vivendi is zinnens UMG op 21 september naar Euronext Amsterdam te brengen. 60 procent van het aandelenkapitaal van UMG zou dan worden verdeeld onder de aandeelhouders van Vivendi.

Ackman wou een belang van 10 procent van UMG in handen krijgen door zijn blancochequebedrijf (spac) Pershing Square Tontine Holdings (PSTH) te laten investeren in ’s werelds grootste platenhuis. Het investeringsvehikel werd in juni 2020 gelanceerd en haalde daarbij 4 miljard dollar op met het oog op een overname. De zoektocht naar een doelwit moest een eindpunt vinden in de UMG-investering, maar zo ver komt het niet.

Complexiteit

Daar zijn voornamelijk twee redenen voor. In de eerste plaats deed de Amerikaanse beurswaakhond SEC moeilijk. De structuur van de geplande deal zou mogelijk niet aan de regels van de New York Stock Exchange beantwoorden. Er vonden diverse discussies met de SEC plaats, maar die brachten geen oplossing.

Beleggers waren voorts niet zo opgezet met de complexiteit van de investering. Sinds de gesprekken over de UMG-deal op 4 juni werden aangekondigd, heeft het aandeel van de spac zowat 18 procent verloren.

In een brief aan de aandeelhouders zegt Pershing Square Tontine dat het Vivendi een schadevergoeding zal betalen en ook de transactiekosten op zich neemt.

Hefboomfonds

Ackman haakt echter niet helemaal af. In een persbericht meldt Vivendi dat de miljardair nu via zijn hefboomfonds een belang tussen 5 en 10 procent in UMG zal verwerven. Als het minder dan 10 procent wordt, zal Vivendi het verschil tussen Ackmans belang en 10 procent aan andere beleggers verkopen. Dat zal gebeuren nog voor de beursgang van september.

UMG is het platenhuis van wereldsterren als Lady Gaga en Taylor Swift. In de catalogus zitten ook legendes als Queen, Abba en Marvin Gaye. Ook de klassiekemuzieklabels DGG, Decca en EMI maken er deel van uit.

Dat Ackman zich verplicht ziet het geweer van schouder te veranderen, roept andermaal de vraag op of het spacfenomeen niet over zijn hoogtepunt heen is na de gekte begin dit jaar.

Het blijkt niet altijd eenvoudig voor een blancochequebedrijf, zeker als het van een dergelijke forse omvang is, om een passende prooi te vinden. Bovendien kan de regelgeving de combinatie met een bestaande onderneming bemoeilijken.