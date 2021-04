Beurswaarde dogecoin overschrijdt die van Ford

De dogecoin steeg in zeven dagen meer dan 400 procent en heeft nu een hogere beurswaarde dan Ford. Fans hopen op een nieuw record op 'Doge Day' vandaag.

De 'meme coin' Dogecoin is in de afgelopen 24 uur met zo'n 23 procent gestegen volgens de website Coinmarketcap. Als u die koerswinst al hoog vindt, dan moet u even gaan zitten voor de koersstijging van de afgelopen zeven dagen: 448 procent. Dit keer is het niet Elon Musk die de munt hoger tweet, maar lijkt 'Doge Day' de aanleiding voor de forse klim van de munt.

Beleggen in dogecoin?

De dag is niet een officiële dag die door de ontwikkelaars van de dogecoin werd geïntroduceerd, maar is een gevolg van een hype op het internet, waarbij fans van de munt de datum 20 april naar voren schoven als 'Doge Day'. De munt met een Shiba-Inu als logo (zie voorbeeld in de video) - die oorspronkelijk als grap was bedoeld - heeft nu een marktkapitalisatie van meer dan 50 miljard dollar, waarmee de cryptomunt meer waard is dan de Amerikaanse autobouwer Ford . De dogecoin is nu de op vier na grootste cryptomunt.

De dogecoin noteert momenteel op 41,9 dollarcent, tegenover 9 dollarcent een week eerder. De fans van de munt hopen dat de munt op deze 'dogedag' naar een nieuw record stijgt. Daarbij dromen ze van een koers van 1 dollar. Een veel geziene uitspraak is dan bij dogefans ook: '1 doge = 1 dollar'.

