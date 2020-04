Beurzen anticiperen al volop op lock-open

België zit precies een maand in lockdown. De beurzen denken al aan het economische leven erna, nu meerdere landen zich voorbereiden om de quarantaines te versoepelen.

Kent u het kookprogramma ‘SOS Piet’ nog, waarin chef-kok Piet Huysentruyt de culinaire problemen van mensen thuis kwam oplossen met nuttige tips en wat hulp aan het vuur? Het is het enige kookprogramma waar ik langer dan vijf minuten naar kon kijken omdat het dankzij Piet vaak lachen was en ik geen keukenpiet ben. Op de beurs en in de warenhuizen schittert het programma SOS Hein. Niet Piet, maar Hein Deprez snelt ons ter hulp om ons potje te kunnen laten koken, want dankzij hem blijven de groente- en fruitrekken van de warenhuizen goed gevuld. Zijn Greenyard (+14,2%, 4,62 euro) is de hofleverancier van de supermarkten en ziet de vraag fors stijgen nu we niet meer onze voeten onder een restauranttafel kunnen schuiven. De vraag naar verse producten, diepvries en blik boomt. Zelfs van het gevreesde tekort van citroenen of druiven merken we voorlopig weinig.



Greenyard voorspelt voor het boekjaar 2019-2020 een omzetgroei van 2,4 procent tot iets boven 4 miljard euro. Deprez trekt de operationele winstprognose op van 88 à 93 miljoen euro naar 93 à 95 miljoen euro. Dat betekent niet dat alles rozengeur en maneschijn is. De ex-champignonkweker bouwde zijn imperium op een wankel drijfzand van schulden. Gelukkig zien we ook hier verbetering. Greenyard zag de schulden met 25 miljoen euro krimpen, maar de put blijft met 430 miljoen euro erg diep. Een schuldgraad van 4,6 keer de brutobedrijfswinst voor een business met lage marges is hoog. Toch is er licht aan het einde van de tunnel.

De crisis toont aan dat het voor supermarktketens loont om nauwe aanvoerrelaties te onderhouden met leveranciers. Albert Heijn bijvoorbeeld, stuurt automatisch en continu verkoopgegevens door naar Greenyard, die daardoor weet hoeveel spinazie, sla, tomaten of bananen nodig zijn om de rekken aan te vullen. In tijden waarin veel bedrijven met de bevoorrading kampen, is dat een troef waarvan Greenyard ook na de crisis kan profiteren.



Onweer in Ohio

Met Greenyard starten we dit weekboek bewust met wat positief nieuws. We zouden kunnen focussen op de horrorcijfers over de economie die deze week werden vrijgegeven, zoals de nooit geziene daling van de Amerikaanse kleinhandelsverkopen met 8,7 procent in maart, de crash van de industriële productie in de VS met 5,4 procent (de grootste terugval sinds 1946) of de 20 miljoen Amerikanen die de voorbije vier weken werkloos werden.



De VS kennen geen systeem van tijdelijke technische werkloosheid zoals bij ons. Daarom ontslaat de maker van pvc-profielen Deceuninck (-1,8%, 1,38 euro) een derde van zijn personeel in zijn fabriek in Ohio. Het gaat om 233 werknemers. Amper enkele maanden geleden klaagde CEO Francis Van Eeckhout dat het in de States nog moeilijker was dan in West-Vlaanderen om technisch geschoold personeel te vinden. Hopelijk vindt hij die werknemers makkelijk terug als de economie heropstart en de bouw zich herpakt.

Veel landen maken zich intussen klaar voor de heropening van hun economie nu de besmettingsratio van het virus krimpt. Al staat vast dat we nog een hele tijd afstand van elkaar zullen moeten houden en alle andere maatregelen om besmettingen te voorkomen moeten toepassen. Oostenrijk laat de kleine shops hun deuren al openen. Op 1 mei volgen de kappers en andere winkels. Die kappers zijn hier ook welkom, want het experiment met de pas gekochte tondeuze op de coiffure van mijn tienjarige zoon leverde - tot afgrijzen van mijn ex - niet het gewenste resultaat op.

Milde beurscorrectie

Schermvullende weergave ©Mediafin

De beurzen lopen misschien al wat te ver voorop op het aanzwengelen van de economische motor, zeker in de VS. De Amerikaanse S&P500-index ging opnieuw vooruit en noteert amper 12 procent onder het peil van Nieuwjaar. Dat stemt overeen met een milde beurscorrectie die we gemiddeld wel een keer per jaar meemaken. Dat lijkt in het licht van de ergste crisis sinds de Grote Depressie te optimistisch. De cijfers over het tweede kwartaal zullen nog een pak slechter zijn dan die over het eerste. In januari en februari was er buiten China nog niets aan de hand.

Toch trekken beleggers zich op aan de lichtpunten. En die zijn er. Zoals in China, waar het leven hervat. In het eerste kwartaal kromp de economie met 6,8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Maar in maart beperkte de neergang van de industriële productie zich tot 1,1 procent jaar op jaar. Sommige sectoren hebben het erg lastig, zoals de auto-industrie (-43%). De productie van elektrische wagens tuimelde bijna de helft lager, wat zwaar zal wegen op Umicore (+1,4%, 36,45 euro), dat de batterijmateralen levert. Op de Chinese beurzen is van een paniekgolf weinig te zien. De Shanghai Composite beperkt het verlies dit jaar tot 8 procent. Bij de officiële Chinese cijfers moeten we altijd kritische vragen stellen. Maar ook uit meer betrouwbare bronnen blijkt dat de economie er herstelt. De Franse luxereus LVMH zei donderdag dat hij er tekenen van beterschap ziet. De kwartaalomzet van de maker van Louis Vuitton-tassen en Dom Pérignon-champagne zakte wereldwijd 15 procent, wat beter meevalt dan verwacht.



Een maand ver

Schermvullende weergave ©Mediafin

België zit vandaag exact één maand in lockdown. Misschien moet u niet meteen in de wachtrij gaan aanschuiven bij een planten- of doe-het-zelfzaak voor uw gemoedsrust, maar het is goed dat de activiteit ook hier langzaam herneemt. Al kan dat wellicht nog uitgebreider. Waarom zou een fietsenmaker niet aan de slag kunnen? Hij kan desnoods kapotte rijwielen drie dagen niet aanraken om er zeker van te zijn dat het virus dood is. Ook een bandencentrale kan openen. Velen rijden nog met hun winterbanden. Of een sterretje in de voorruit fixen, nu deze week weer de eerste files opdoken om Brussel in te raken? D’Ieteren (-3,5%, 43,35 euro) zou er met zijn autobeglazingsdochter Belron wel bij varen. Een ruit herstellen kan niet online.



Het staat vast dat we na de lockdown in een nieuwe economische wereld ontwaken. De onlinehandel zal een prominentere plaats innemen, wat de fysieke winkels onder druk zal zetten. Wouter Torfs zei deze week dat zijn schoenenzaak alleen via de internetverkoop op 40 procent van het normale zakencijfer draait. En gaan we nog evenveel naar de kapper gaan nu we ontdekken dat we dat met wat vallen en opstaan zelf kunnen? Zullen we nog evenveel op café of naar de bioscoop trekken? Ook robotica zal nog meer doorbreken. In China bestelden de fabrieken de voorbije maanden veel meer robots. Dat kan de productiviteit verhogen, al moeten we garanderen dat ook de mensen snel weer aan de bak kunnen.

Wie voltijds blijft werken, spaart nu wellicht meer omdat hij in deze tijden veel minder uitgeeft. Maar voor wie zijn job verliest, in tijdelijke werkloosheid raakt of zijn zaak moet sluiten, kan een langdurige lockdown financieel een zware dobber worden. Met zijn allen nog een beetje volhouden is de beste garantie dat de motor nadien weer gesmeerd loopt.