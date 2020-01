Beurzen boeken schuchter herstel

De Europese beurzen gaan dinsdag licht hoger na de zwakke klappen van maandag. Intussen loopt het aantal dodelijke slachtoffers van het coronavirus op tot meer dan 100.

De Bel20 herstelt dinsdag met 0,4 procent. Het schuchtere herstel volgt op de terugval met 2,5 procent gisteren, goed voor het grootste Bel20-eendagsverlies in vier maanden. Beleggers geraakten helemaal in de ban van het coronavirus.

Vandaag valt er op dat vlak nochtans geen beterschap te melden. In China is de dodentol verder opgelopen van 81 naar 106. Er zijn meer dan 1.700 nieuwe gevallen van besmetting vastgesteld. Dat brengt het totale aantal besmette personen in China op zowat 4.515. Het virus is al opgedoken in 15 landen, waaronder ook Duitsland en Frankrijk.

Bekijk de situatie rationeel en objectief. Chinese toezichthouder

Verder loopt de economische kostprijs op. China heeft in de provincie Hubei, waar het virus in december voor het eerst werd geïdentificeerd, hele steden afgezet in de hoop zo de epidemie min of meer binnen de perken te houden. De VS vragen de Amerikanen om indien mogelijk niet naar China te reizen.

De Chinese toezichthouder riep intussen de beleggers op om de situatie 'rationeel en objectief' te bekijken en om 'op lange termijn te beleggen'. De Chinese beurzen gaan pas maandag terug open na een verlengd Chinees Nieuwjaar, maar de futures wijzen een terugval van 4 à 5 procent.

'Dit soort events bleken in het verleden steeds een koopopportuniteit.' Mislav Matejka JPMorgan-strateeg