Beurzen donderen lager

Corona is overal, in elk nieuwsbericht en in elk jaarrapport. Beleggers gooien hun aandelen buiten, waardoor de Europese beurzen rond 10.30 uur met bijna 3 procent wegzakken.

Het virus is een gruwel voor beleggers, omdat het een enorme hoeveelheid onzekerheden met zich meebrengt. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen het virus zal besmetten, hoe dodelijk het precies is en wat de exacte gevolgen voor de economie zijn. Het gebrek aan visibiliteit jaagt beleggers de stuipen op het lijf en creëert een enorme volatiliteit.

De beurzen in New York sloten donderdag - na een achtbaanrit eerder in de week - stevig lager. Dat duwt ook de Europese beurzen vrijdag stevig in het rood. In Brussel verliest de Bel20 2,8 procent. De rode vlag van vrijdag staat bepaald niet op zichzelf, want de beurzen hebben al weken last van stevige verkoopgolven. De Euro Stoxx 50 is sinds een piek op 19 februari al 16 procent gedaald. In dezelfde tijdsspanne kreeg de Brusselse sterindex een klap van meer dan 17 procent.

De onrust jaagt beleggers richting veilige havens. De prijs van goud stijgt vandaag met 0,8 procent tot 1.684 dollar per ounce en de rente op een tienjaars Duitse staatsobligatie daalt van -0,686 naar -0,729 procent. Ook de Amerikaanse tienjaarsrente zakt stevig lager van 0,912 naar 0,737 procent.

Bedrijfseconomische gevolgen

Dat het virus bedrijfseconomische gevolgen heeft is inmiddels wel duidelijk. Deze week kwam een reeks Europese bedrijven met vooruitzichten voor 2020 en die hadden allen één ding gemeen: bedrijfsleiders temperden de verwachtingen wegens de economische impact van corona. Zo koppelde toeleverancier van de autosector Continental de jaarcijfers met erg sombere vooruitzichten. 'We zien de autoproductie dit jaar wereldwijd met 2 tot 5 procent dalen', klonk het bij het bedrijf.